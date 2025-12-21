Il Modica batte il Mazzarrone e chiude in vetta il girone di andata. Un ruolino di marcia invidiabile

Due a uno il risultato finale. Quanto basta per mantenere la vetta della classifica e chiudere il girone di andata con un ruolino di marcia invidiabile.

Al giro di boa del girone B dell’Eccellenza siciliana, il Modica è da solo in vetta alla classifica.

Questo pomeriggio ha vinto per 2 – 1 contro l’ottimo Mazzarrone. La squadra allenata dal quasi omonimo Ezio Raciti ha giocato una buona gara, cercando di tenere testa al Modica, ma la differenza dei valori in campo ha fatto pendere subito l’ago della bilancia dalla parte della squadra della Contea, guidata in panchina da Filippo Raciti. Il Modica chiude la partita con due gol realizzata da Brugaletta e Savasta, il Mazzarrone riesce a segnare il gol della bandiera con Cosendey. Il Mazzarrone non ha demeritato, ha giocato una buona gara, ma il Modica ha meritato di vincere.

Dicevamo del cammino finora trionfale del Modica. In quindici gare disputate il Modica ha vinto tredici volte, ha pareggiato una volta e ha perso una sola gara. Ha segnato 32 gol e ne ha subiti appena 9, con una differenza reti di 23 gol. Un ruolino di marcia simile è difficile da ritrovare.

Si va alla pausa natalizia e si torna in campo a gennaio. Il Modica ha le carte in regola per vincere il campionato. Ma sarà vietato distrarsi. Dopo tre anni in cui i tifosi hanno atteso a lungo questo traguardo, stavolta si farà di tutto per raggiungere il risultato.

