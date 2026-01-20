Il maltempo ferma la Volley Modica: pausa forzata prima della sfida alla capolista Reggio Calabria

Reduce da quattro vittorie consecutive e da una delle trasferte più impegnative della stagione, l’Avimec Modica si ferma, ma non per scelta tecnica. A bloccare i biancoazzurri è l’allerta meteo che sta flagellando la Sicilia e che, attraverso un’ordinanza sindacale, ha imposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi della città della Contea.

Un imprevisto che concede alla squadra di coach Enzo Distefano un giorno di riposo supplementare prima di tornare domani in palestra e concentrare tutte le energie sulla delicata trasferta di domenica pomeriggio contro la Domotek Reggio Calabria, nuova capolista del campionato, nella suggestiva cornice della città dello Stretto.

Una pausa che arriva dopo una vera e propria battaglia sportiva sul campo del Galatone, durata oltre due ore e mezza e conclusa al tie break, consentendo all’Avimec di portare a casa due punti pesantissimi per la classifica. Un successo dal peso specifico ancora maggiore se si considera l’assenza di Pedro Putini, costretto a fermarsi per infortunio e sostituito con grande personalità da Alessandro Cipolloni Save.

A mente fredda, è lo stesso Enzo Distefano ad analizzare il valore della vittoria in Salento e il momento della sua squadra. Il tecnico modicano sottolinea la forza di un Galatone che, a suo avviso, non rispecchia la posizione occupata in classifica, soprattutto per il rendimento interno e per un roster rinforzato da innesti di qualità e individualità di spessore.

La soddisfazione dell’allenatore passa anche dalla risposta del gruppo alle difficoltà, a partire dalla gestione dell’assenza del regista brasiliano. Cipolloni ha saputo farsi trovare pronto, dimostrando crescita tecnica, carattere e lucidità nei momenti decisivi, contribuendo in maniera determinante all’andamento del match e alla conquista del primo set, snodo chiave dell’incontro.

Determinante, come spesso accaduto in stagione, anche l’apporto di capitan Chillemi nel tie break, quando la partita sembrava poter sfuggire di mano dopo una rimonta quasi completa dei padroni di casa. Un segnale ulteriore della maturità di una squadra capace di soffrire, reagire e colpire nei momenti cruciali.

Ora però il campionato non concede pause. Archiviata Galatone, l’Avimec Modica è chiamata a una prova di alto livello sul campo della Domotek Reggio Calabria, formazione che ha conquistato la vetta della classifica nel turno precedente. Una sfida che rappresenta un banco di prova importante per misurare ambizioni e continuità di un gruppo che, nonostante le difficoltà, continua a dimostrare solidità, spirito di sacrificio e profondità di organico.

