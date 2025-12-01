Il gol della sconfitta che arriva quasi a fine gara: lo Scicli perde contro il Megara

Una sconfitta beffa giunta al 94′ di gara a pochi secondi dal fischio finale. Ad Augusta i cremisi sono andati con in panchina il nuovo tecnico Angelo Tasca (dopo le dimissioni di due settimane fa di Carmelo Giglio) e con la voglia di fare risultato. Un pari ci sarebbe stato ed invece, quasi a fine gara, è arrivata quella rete che ha spezzato il sogno degli sciclitani rei di non essere stati capaci di difendere il risultato dello 0-0 che avrebbe portato ossigeno in classifica e negli ambienti sportivi locali. Un risultato bugiardo con i ragazzi di Angelo Tasca che hanno avuto diverse occasioni da rete; occasioni che non sono riusciti a concretizzare pur avendo sulle gambe diverse occasioni per “mandare” la palla vincente nella porta avversaria. Il Megara si gode i tre punti che gli sono utili non solo per la classifica ma anche e soprattutto al progetto di guadagnare un posto ai play-off del Campionato di Promozione, girone D. Una gara dai toni accesi, basti pensare ai tre cartellini rossi “alzati” in campo dall’arbitro. A finire nel taccuino, oltre ad un giocatore del Megara, anche l’attaccante Amedeo Fusca per doppia ammonizione ed il direttore sportivo Peppe Riela per proteste, entrambi dello Scicli.

