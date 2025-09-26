Il giallo del diciassettenne rapito: ritrovato vivo vicino al commissariato, ma restano i misteri

È stato ritrovato poco fa il giovane diciassettenne rapito ieri sera nella zona di contrada Marangio a Vittoria. Il giovane pare sia stato avvistato in una zona vicina al commissariato. Pare sia in buone condizioni. È stato condotto in commissariato e gli inquirenti lo stanno sentendo.

Sono ancora poco chiare le circostanze del ritrovamento. Pare che il giovane fosse da solo e si aggirasse nella zona. Non è ancora chiaro come sia arrivato sin lì o se qualcuno lo ha condotto.

Nel pomeriggio la Procura di Ragusa aveva disposto il sequestro dei beni dei familiari. Della vicenda del sequestro del giovane era stato interessata anche la DDA di Catania.

Per tutto il pomeriggio i familiari erano stati ascoltati in commissariato. Gli inquirenti avevano sentito a lungo anche i ragazzi che si trovavano insieme al diciassettenne nella piazzetta di via Giovanni Giangreco, via Giuseppe Fava, abituale luogo di ritrovo di gruppi di teen agers.

