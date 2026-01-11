Il Gela corsaro sul campo del Ragusa. Ma le Aquile sperano nella salvezza

Il Gela corsaro sul campo del Ragusa. Si ferma in una gara casalinga il cammino del Ragusa nella difficile lotta per conquistare la salvezza nel campionato di serie D.

La squadra allenata da Gaetano Lucenti ha subito la forte pressione della squadra ospite: già alla fine del primo tempo il Gela era in vantaggio grazie ai gol realizzati da Gigante e Aperi. Nel secondo tempo, il ragusa scende in campo con maggiore determinazione e trova il gol già al secondo minuto con Accetta. La gara va avanti in questo modo, con i numerosi tentativi del Ragusa di agguantare il pareggio, mentre il Gela ha badato a controllare la partita rendendosi spesso pericoloso. E a dieci minuti dal termine è ancora il gela ad andare il gol con Tuccio, che realizza il gol che di fatto chiude la partita. Il Ragusa, mai domo, continua a premere, rendendosi pericoloso sottoporta e nei minuti di recupero trova il gol grazie a un calcio di rigore realizzato da Memeo.

Nella classifica cambia poco: Paternò e Castrum Favara hanno perso, le altre avversarie dirette nella lotta per la salvezza, l’Acireale e il Messina che – partito con 14 punti di svantaggio – ha recuperato partita dopo partita, hanno pareggiato. Il Ragusa resta in zona retrocessione ma con il gioco espresso nelle ultime settimane e con la grande capacità di recupero di una squadra che ora crede in se e nelle proprie possibilità, la salvezza non è più un obiettivo irraggiungibile. La strada è ancora irta e in salita, ma il Ragusa continua a mantenere accesa la speranza nel cuore dei tifosi.

© Riproduzione riservata