Il Ferragosto terribile di Scoglitti, da una settimana senza acqua potabile. L’ordinanza non è stata revocata

Acqua inquinata a Scoglitti. Il problema non è stato ancora risolto. L’ordinanza del 13 agosto scorso che vietava l’utilizzo dell’acqua potabile nelle abitazioni di un ampio quadrilatero nella zona della Lanterna, Riviera Gela e Scogliera resta in vigore. Sarà revocata solo quando i valori delle analisi rientreranno nei parametri di legge. “I valori sono molto migliorati – spiega l’assessore alle Problematiche della frazione Salvatore Avola – stiamo attendendo che rientrino nei parametri di legge per poter revocare l’ordinanza”.

Disagi per residenti e turisti a Scoglitti

Intanto, a Scoglitti permane la situazione di disagio. Da una settimana nelle abitazioni non si può utilizzare l’acqua potabile e tutti hanno dovuto fare ricorso all’acqua potabile. Con le ultime analisi non è ancora possibile revocare l’ordinanza e il il divieto di utilizzare l’acqua potabile rimane in vigore. Le docce nelle spiagge restano chiuse. Gli amministratori hanno dato indicazioni a commercianti e villeggianti di introdurre del cloro nelle loro vasche o serbatoi idrici. Ai commercianti sono state fornite delle bottiglie di prodotto da versare nelle vasche. Gli altri – chi ha voluto o potuto farlo – hanno provveduto con il “fai da te”. Molti si limitano a bollire l’acqua prima di utilizzarla, aumentando al contempo l’utilizzo di acqua minerale. L’Hotel Mida, che si trova nella zona incriminata, ha chiuso le saracinesche dell’acqua comunale e ha effettuato una bonifica dei serbatoi e delle condutture interne. L’approvvigionamento avviene solo tramite autobotte.

Interventi e speranze per il ritorno alla normalità

“Abbiamo dato ai cittadini – continua Avola – le indicazioni che ci sono arrivate dall’Asp di introdurre del cloro nei serbatoi. Abbiamo anche stilato un vademecum. Le riparazioni delle perdite che hanno causato le infiltrazioni nella condotta idrica sono state effettuate. Contiamo che al più presto la situazione torni alla normalità”.

Vacanze rovinate e calo di presenze nel centro storico

Intanto, molti parlano di vacanze rovinate. Molti lamentano il ritardo con cui è stata avvertita la popolazione ed è stata emessa l’ordinanza. Infatti il picco dei fenomeni di gastroenterite, che in alcuni casi hanno colpito intere famiglie, ha avuto il suo clou nei giorni di Ferragosto. Ora è in netto calo. Qualcuno ha deciso di lasciare in anticipo la frazione e di trascorrere altrove gli ultimi giorni di ferie. Nel centro storico si registra un calo di presenze.

© Riproduzione riservata