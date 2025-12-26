Il difensore Franco Trovato torna allo Scicli calcio. Ultimo regalo di Natale della dirigenza cremisi

La proprietà ha deciso di farsi un ultimo regalo di Natale. Lo annuncia la stessa dirigenza con un posti che ha il sapore di gioia, di affetto e di convinzione che il nuovo acquisto in casa dello Scicli è un vero colpaccio. “La sua storia parte dal “Per Scicli”, dapprima il settore giovanile e poi la prima squadra, passando poi dal primo UPD Scicli e da una stagione con l’attuale USD Scicli Calcio – spiega il vice presidente Angelo Massari – un percorso fatto qui nella nostra città tra casa, amici e colori che conosce come pochi.

Franco Trovato è il classico difensore mastino, arcigno, di esperienza. Uno che non molla, che parla in campo e che sa trascinare il gruppo. Per questo il suo ritorno fa davvero piacere: allo spogliatoio, alla piazza, a chi lo ha visto crescere. Al momento sta completando il suo percorso di recupero da un infortunio e tra poco sarà di nuovo con il gruppo, pronto a dare il suo contributo come ha sempre fatto. Un ritorno naturale, quasi scritto: perché quando hai il cremisi nelle vene… prima o poi torni sempre a casa”. La campagna invernale degli acquisti si è chiusa e lo Scicli ha chiamato a sé alcuni elementi che faranno la differenza nell’inizio della fase di ritorno.

