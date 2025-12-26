Mentre l’azienda sanitaria continua a rivendicare risultati positivi nella riduzione delle liste d’attesa, sul territorio emergono episodi che sollevano interrogativi sulla reale efficacia del sistema. A portare all’attenzione pubblica una vicenda emblematica è il Comitato Civico Articolo 32, che segnala quanto accaduto nei giorni scorsi a un paziente dell’ospedale di Modica. «La mattina del 16 […]
Il difensore Franco Trovato torna allo Scicli calcio. Ultimo regalo di Natale della dirigenza cremisi
26 Dic 2025 19:29
La proprietà ha deciso di farsi un ultimo regalo di Natale. Lo annuncia la stessa dirigenza con un posti che ha il sapore di gioia, di affetto e di convinzione che il nuovo acquisto in casa dello Scicli è un vero colpaccio. “La sua storia parte dal “Per Scicli”, dapprima il settore giovanile e poi la prima squadra, passando poi dal primo UPD Scicli e da una stagione con l’attuale USD Scicli Calcio – spiega il vice presidente Angelo Massari – un percorso fatto qui nella nostra città tra casa, amici e colori che conosce come pochi.
Franco Trovato è il classico difensore mastino, arcigno, di esperienza. Uno che non molla, che parla in campo e che sa trascinare il gruppo. Per questo il suo ritorno fa davvero piacere: allo spogliatoio, alla piazza, a chi lo ha visto crescere. Al momento sta completando il suo percorso di recupero da un infortunio e tra poco sarà di nuovo con il gruppo, pronto a dare il suo contributo come ha sempre fatto. Un ritorno naturale, quasi scritto: perché quando hai il cremisi nelle vene… prima o poi torni sempre a casa”. La campagna invernale degli acquisti si è chiusa e lo Scicli ha chiamato a sé alcuni elementi che faranno la differenza nell’inizio della fase di ritorno.
