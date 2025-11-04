Il derby è alle spalle. Modica e Vittoria ora giocano in Coppa Italia

Il derby è già alle spalle. Modica e Vittoria sono attese dal turno infrasettimanale di Coppa Italia. Entrambe le formazioni sono approdate ai quarti di finale e giocheranno la loro partita domenica in trasferta. Il Modica se la vedrà con la Messana, il Vittoria affronterà l’Acquadolcese.

Per uno scherzo del calendario e dei sorteggi di Coppa Italia, entrambe le squadre affronteranno poi la stessa squadra nel turno di campionato. Il Modica giocherà nell’anticipo di sabato sempre in trasferta, il Vittoria attenderà in casa l’Acquadolcese.

Sulla carta dovrebbe essere più facile il compito del Vittoria che affronterà una squadra che finora non ha fatto benissimo e che si trova nella parte bassa del campionato. Il Modica invece affronterà una delle squadre del lotto di testa, che ha già sconfitto il Vittoria e che non nasconde le sue ambizioni di primato. Nell’arco di due gare, le due squadre avranno la possibilità di misurarsi e di far vedere i valori in campo.

Il Modica parte oggi alla volta di Messina. I biancorossi del Vittoria partiranno domani all’alba. La gara è in programma alle 17,30 e si giocherà in notturna.

Nel Modica l’allenatore Filippo Raciti potrebbe concedere un turno di riposo a Insidis e Bonanno. Il goleador che ha deciso il derby finora non ha saltato una partita e potrebbe aver bisogno di rifiatare.

Nel Vittoria, l’attaccante Ankovic e il difensore Cappello , entrambi alle prese con piccoli guai fisici, non sono stati convocati e rimarranno in sede. Contro l’Acquadolcese dovrebbe giocare il capitano Sferrazza, pronto a riprendere le redini della squadra al centro della difesa.

