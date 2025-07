Il cuore in campo: torna a Chiaramonte il memorial “Angelo Ragusa”

Lo sport che unisce, la musica che vibra, la solidarietà che illumina. Torna il 18 e 19 luglio 2025 uno degli appuntamenti più attesi a Chiaramonte: il Memorial Angelo Ragusa, il torneo notturno di calcio a 5 organizzato dall’Associazione Ará, che da sei anni trasforma il Campetto di San Vito in un’arena di emozioni, sorrisi e gesti concreti d’amore.

Un evento che non è solo sport, ma memoria viva, inclusione e speranza, nel nome di Angelo Ragusa, giovane amico e appassionato di calcio e musica, la cui storia continua a ispirare iniziative dal forte valore sociale e umano.

“Vincere per la beneficenza”: lo sport al servizio del bene

Fondata nel 2018 dagli amici di Angelo, l’Associazione Ará (Associazione Ragusa Angelo) ha saputo trasformare il dolore in motore di cambiamento. Con il motto “Vincere per la beneficenza!”, l’associazione promuove eventi sportivi, musicali e culturali capaci di coinvolgere la comunità e sostenere progetti solidali a favore delle realtà più fragili del territorio.

Ogni edizione del Memorial è un concentrato di partecipazione: 12 squadre di adulti, oltre 120 giocatori, e ben 54 bambini che si affronteranno in un torneo baby pensato per coltivare i valori del rispetto, dell’impegno e della gioia condivisa.

Un campo che rinasce, una comunità che si stringe

Quella del 2025 è un’edizione speciale: sarà inaugurato il nuovo campetto di San Vito, rigenerato grazie al progetto “Ará che campo!”, vincitore della Democrazia Partecipata con 204 voti. Un’opera che restituisce spazio e possibilità ai giovani, simbolo concreto di rinascita e fiducia nel cambiamento.

La cerimonia d’apertura avverrà venerdì 18 luglio alle 19:00, con la benedizione del campo e la consegna della targa di ringraziamento al Comune di Chiaramonte Gulfi e a tutti i cittadini attivi.

Calcio, inclusione e messaggi forti

Anche quest’anno il Memorial si distingue per l’originalità della comunicazione visiva. Quest’anno il concept grafico vuole rappresentare il movimento della prestazione fisica, dello sport unito al sostegno e all’inclusività per le differenze, un messaggio chiaro di apertura, rispetto e uguaglianza. Un tributo estetico e valoriale, che unisce sport, arte e diritti. Le t-shirt ufficiali, diventate ormai oggetti da collezione, saranno il simbolo dell’edizione più inclusiva di sempre.

Solidarietà che cura: la donazione al Reparto di Pediatria

Il ricavato del Memorial 2025 sarà destinato all’acquisto di attrezzature fondamentali per i piccoli pazienti del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa: scanner vene, aerosol, poltrone relax, distanziatori e telecomandi universali per le TV. Un gesto concreto rivolto ai bambini e alle mamme che affrontano momenti difficili in un luogo che per tanti è diventato casa.

Un passato che illumina il presente

In questi anni, Ará ha lasciato un segno profondo. Ha sostenuto associazioni come Vita21, Io sono Giordana, Ci ridiamo su…, ha contribuito all’acquisto di apparecchiature mediche, aiutato famiglie in difficoltà, partecipato a eventi nei carceri, realizzato corse benefiche, festival musicali e progetti di riqualificazione urbana.

Tutto con un solo filo conduttore: Angelo, la sua memoria, il suo spirito.

Il programma completo

VENERDÌ 18 LUGLIO

Ore 19:00 – Inaugurazione nuovo campo, benedizione, targa di ringraziamento, calcio d’inizio (campioni in carica Agrologica)

Dalle 20:00 in poi – Partite dei gironi, food & drink con “Ará che porchetta” e birra alla spina

SABATO 19 LUGLIO

Ore 16:00 – Torneo baby

Ore 19:30 – Quarti di finale, semifinale adulti, pizza e birra alla spina

Ore 22:15 – Discorso sulla donazione

Ore 22:30 – Finalissima, premiazione e ringraziamenti

PREMI I SPECIALI

Prime 3 squadre classificate, Miglior portiere, Capocannoniere, Premio Fair Play Angelo Ragusa, il più importante, assegnato a chi incarna i valori del Memorial. L’Associazione Arà ringrazia tutti i giocatori, sostenitori, sponsor, pizzerie, amici e collaboratori e il Comune di Chairamonte non solo per il sostegno, ma per la loro presenza. Il ringraziamento più grande, naturalmente, è per Angelo, che rende speciale ogni momento dedicato a lui: “Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità”.

Segui Ará su Instagram e Facebook per tutti gli aggiornamenti:

https://www.instagram.com/ara_associazioneragusaangelo

© Riproduzione riservata