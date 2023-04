Il Comune di Ragusa aderisce alla giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti

26esima Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, che si tiene il 16 aprile 2023, attraverso la diffusione del messaggio: “Dichiara il tuo Sì in Comune” e al quale il Comune di Ragusa ha aderito.



È possibile, infatti, per i cittadini maggiorenni, manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della carta di identità. La legge, al riguardo, prevede di potersi esprimere in vita con una dichiarazione a tal proposito al momento del rilascio del documento d’identità.

La manifestazione del consenso o diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino, che potrà comunque, in qualsiasi momento, cambiare idea sulla scelta fatta.

DONAZIONE DI ORGANI, IL DATO DELLA SICILIA E’ SOTTO LA MEDIA



Sarà ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo, secondo le modalità previste.

Nel corso dell’anno 2022 sono stati resi pubblici da parte del Centro Nazionale Trapianti i dati relativi all’Indice del Dono desunto, per ciascun ambito territoriale, delle dichiarazioni di consenso alle donazioni di organi registrati nei Comuni e nelle Regioni. Il dato della Sicilia risulta essere inferiore alla media nazionale dei consensi registrati nella gestione del servizio.