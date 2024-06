Il Circolo Tennis di Ragusa porta a casa una storica vittoria: si aggiudica il titolo nazionale over 45 maschile

Il Circolo del Tennis Ragusa trionfa su tutta l’Italia conquistando il titolo nazionale di over 45 maschile. Grazie agli atleti Andrea Tumino, Cosimo Munzone, Sasà Chessari e Giancarlo Tumino, il Circolo conquista una storica vittoria: in 60 anni d’attività, mai il Circolo aveva avuto un trionfo così importante. Il torneo è articolato come una classica quadrangolare all’italiana. Dopo aver superato le fasi di qualificazione a Rimini, la squadra ragusana si è battuta a Roma, al Circolo Tennis Club Pariolo contro altri circoli provenienti da Genova, Valdesio e Morbegno. La “Final Four” ha visto il trionfo di Ragusa che ha vinto per 3 a 0. Lo scudetto è stato assegnato proprio ieri sera. Andrea Tumino, ci spiega: “E’ stata un’asperienza bellissima, al di là di ogni immaginazione. Abbiamo giocato due singolari e un doppio per tre giorni consecutivi. Per la Sicilia, nei tornei over, hanno concorso molte squadre ma soltanto noi siamo riusciti a vincere il titolo nazionale. Siamo onorati e orgogliosi di aver portato a casa questa bella vittoria”.

Il Circolo Tennis Ragusa ha all’attivo moltissimi allievi, soprattutto giovani ma fanno parte delle categorie over almeno quindici persone. Tra loro, c’è anche un arbitro, Alessandro Cascone, che si è distinto in caampo internazionale e, attualmente, continua ad arbitrare tornei di grandissima importanza, portanto anch’egli, in alto, il nome di Ragusa.

© Riproduzione riservata