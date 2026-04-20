Il cielo incantato di aprile: il “bacio” tra Luna e Venere illumina la notte

Uno spettacolo celeste raro e affascinante ha illuminato il cielo della serata di domenica 19 aprile. Il cosiddetto “bacio” tra la Luna e Venere ha regalato agli osservatori un’immagine suggestiva e facilmente visibile anche a occhio nudo, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

La Luna crescente si è avvicinata al pianeta Venere dando vita a una spettacolare congiunzione astrale, incorniciata dalla presenza delle Pleiadi, uno degli ammassi stellari più riconoscibili del cielo notturno.

Un incontro celeste nella costellazione del Toro

Secondo quanto riportato dall’Unione Astrofili Italiani, l’evento si è verificato nella costellazione del Toro, una delle più antiche e osservate del firmamento, alla quale è legato proprio l’ammasso delle Pleiadi.

Nella stessa porzione di cielo era ben visibile anche la stella Aldebaran, uno degli astri più luminosi della costellazione, che ha contribuito a rendere ancora più scenografico il quadro celeste.

Urano presente ma invisibile a occhio nudo

Nella scena astronomica era presente anche il pianeta Urano, che però non è stato osservabile senza strumenti ottici. Per poterlo individuare è stato necessario l’utilizzo di un telescopio, a differenza del più brillante Venere, protagonista assoluto della congiunzione.

Foto: gruppo astrolifi palidoro

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