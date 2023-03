Il caro-prezzi si abbatte sulla Pasqua: alimenti salgono del +13,2%

Neanche la Pasqua degli italiani si salverà dal caro prezzi di questi ultimi mesi. Nonostante la frenata dell’inflazione nel mese di marzo, le famiglie troveranno una brutta sorpresa nell’uovo di Pasqua.

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, l’unico motivo per cui al momento l’inflazione sta scendendo è solo per il ribasso delle tariffe di luc ee gas sul mercato tutelato e su quello libero. Per tutti gli altri prodotti, invece, siamo ancora in presenza di un caro prezzi senza precedenti, con il carrello della spesa che sale del 12,7% su anno.

RINCARI ANCHE NEI TRASPORTI

L’inflazione al 7,7% equivale ad una maggiore spesa pari a +2.252 euro annui per la famiglia “tipo” che sale a +2.917 euro per un nucleo con due figli, ma la brutta sorpresa riguarderà proprio le festività pasquali.

Il settore alimentare registra infatti rincari medi del 13,2% che equivalgono ad una maggiore spesa pari a +1.015 euro annui per una famiglia con due figli. Chi si metterà in viaggio durante la Pasqua dovrà invece fare i conti con aumenti medi del 6,3% per i servizi relativi ai trasporti.