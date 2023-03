Aerei, Ita Airways corre ai ripari: più voli per la Sicilia a Pasqua

Dopo le proteste, vibrate, da parte dei consumatori e perfino del presidente della Regione Renato Schifani, Ita Airways aumenta i voli fra la Sicilia e gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino.

La prima novità scatta già in queste ore, con un volo in più al giorno sia fra Linate e Palermo che fra lo scalo lombardo e Catania. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incrementi: “Sulle rotte Roma Fiumicino-Catania e viceversa e Roma Fiumicino-Palermo e viceversa – annuncia la compagnia – metteremo in vendita nelle prossime ore otto voli a cavallo di Pasqua. Il vettore sta inoltre completando le necessarie verifiche operative per aggiungere ulteriori dodici voli a ridosso del 25 aprile”.

ITA PREVEDE ANCHE TARIFFE COMPETITIVE SUL MERCATO



Queste nuove frequenze non risolvono il problema ma sono un segnale da parte della compagnia.

La compagnia ha anche previsto per i voli aggiuntivi “tariffe estremamente competitive: nel periodo delle festività pasquali i biglietti saranno in vendita a partire da 45 euro a tratta (trasporto del bagaglio a mano incluso)”. Nella sua nota Ita Airways conferma infine la sua adesione al programma di sconti per i residenti “Sicilia vola” che era scaduto alla fine dello scorso anno e che il decreto “Milleproroghe” ha adesso mantenuto per tutto il 2023. Uno sconto del 30 per cento per studenti e lavoratori fuorisede, disabili gravi e ammalati in cura fuori regione con Isee fino a 25mila euro. Ma si aspetta il via libera dal governo. Naturalmente, Comiso non è prevista in tutta questa operazione ma non è una novità. Ryanair, al momento, non pervenuta.

ESTATE: UN TOUR OPERATOR RIMINESE SI INTERESSA A COMISO

Nel frattempo (è notizia di pochi giorni fa), un tour operator di Rimini si interessa all’aeroporto di Comiso. E’ stato presentato all’aeroporto di Forlì “Io volo da Forlì”. Il progetto, gestito dal tour operator riminese Sigismondo Travel Group, prevede pacchetti vacanze per il periodo estivo 2023 in quattro destinazioni. Da Forlì si volerà a Trapani, Cagliari Brindisi e Comiso. Per ogni meta saranno disponibili diverse strutture ricettive, dando modo dalla Romagna di raggiungerei i mari più belli d’Italia: Sardegna, Sicilia e Salento. I vari pacchetti prevedono soggiorni di una settimana a partire da mille euro tutto compreso.

L’iniziativa ha a disposizione mille posti sugli aerei operati da Aeroitalia e 500 camere nelle varie strutture ricettive. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre.