Il 5 aprile il Giro di Sicilia fa tappa a Ragusa. Assessore Barone: "Sarà una grande festa di sport" - Ragusa Oggi

Il 5 aprile il Giro di Sicilia fa tappa a Ragusa. Assessore Barone: “Sarà una grande festa di sport”

Verrà presentato domani (martedì 26 marzo), dal governatore Nello Musumeci, ‘Il Giro di Sicilia’, la corsa ciclistica organizzata da ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Rcs Sport’, che torna protagonista del calendario italiano – dal 3 al 6 aprile – dopo oltre 40 anni, grazie al finanziamento della Regione. L’appuntamento con i giornalisti è alle 11 nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans. Saranno presenti anche l’assessore allo Sport Sandro Pappalardo, l’amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino e Alessandro Zerboni, responsabile comunicazione e relazioni con i media di Open Fiber, sponsor principale dell’evento.

L’assessore comunale Ciccio Barone di Ragusa annuncia che sarà una grande festa di sport e dice: “Da oltre un mese lavoriamo a questo importante appuntamento che vedrà il coinvolgimento di diverse parti della nostra città. I ciclisti passeranno prima da piazza Repubblica a Ibla da dove si sposteranno a Ragusa superiore percorrendo viale Mazzini, percorreranno quindi il ponte Papa Giovanni XXIII, Via Marsala, via Risorgimento e poi arrivo in volata su piazza Libertà. L’arrivo è previsto alle 16.30 e sono già tantissimi i giornalisti accreditati. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD. Chiediamo scusa in anticipo ai nostri concittadini per o possibili disagi che potranno verificarsi alla viabilità in quel giorno, ma per Ragusa sì tratta di una ulteriore occasione di promozione del territorio. Un ringraziamento alla Regione Siciliana che, grazie all’interessamento del sindaco Cassì e del sottoscritto, ha scelto Ragusa tra le tappe della competizione”.