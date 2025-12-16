Iblea Basket Scicli domina in casa e batte la Polisportiva Team 79: vittoria netta 63-30

Grande prova dell’Iblea Basket Scicli che, nell’ottava giornata del campionato di Serie C femminile, conquista una vittoria netta contro la A.S. Dil. Polisportiva Team 79. Il match, disputato sul parquet di casa, si è chiuso con un punteggio di 63-30, frutto di una prestazione corale e di grande intensità difensiva.

La partita era iniziata in salita per le padrone di casa, che chiudono il primo quarto sotto di quattro punti (7-11). Tuttavia, grazie a una maggiore determinazione e al lavoro tattico di coach Sgarlata, nel secondo periodo lo Scicli ribalta il punteggio con un parziale di 15-9. Nel terzo quarto, l’Iblea allunga decisivamente con un 17-6 che mette in chiaro la superiorità della squadra, chiudendo infine ogni discorso con un ultimo quarto da 24-4.

La formazione sciclitana ha dimostrato compattezza e profondità, con tutte le giocatrici coinvolte nel gioco e responsabilità distribuite equamente. La difesa intensa e la capacità di accelerare il ritmo nei momenti chiave del match hanno schiacciato le avversarie, costrette a cedere progressivamente. La stella della giornata è Causarano, ancora una volta miglior realizzatrice della categoria a livello regionale.

Con questa vittoria, la terza del girone di ritorno, l’Iblea Basket Scicli consolida il secondo posto in classifica a 6 punti, a pari merito con Siracusa e Ragusa, mentre la San Matteo Messina guida la graduatoria. Il prossimo impegno vedrà le sciclitane affrontare fuori casa proprio le messinesi il 29 dicembre, in quello che si preannuncia un incontro decisivo per le aspirazioni di vertice.

