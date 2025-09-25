Iblea acque: slitta ancora la nomina dell’amministratore, è braccio di ferro

Tutto rinviato al 2 ottobre! Il nome del nuovo amministratore unico di Iblea Acque proprio non riesce a venir fuori dall’assemblea dei sindaci della provincia di Ragusa, chiamati di nuovo questa mattina a scegliere la figura che sarà alla guida della società responsabile del servizio idrico. I primi cittadini iblei si erano già riuniti lo scorso 15 settembre a Palazzo dell’Aquila a Ragusa, ma tutto era stato rinviato ad oggi perché avevano deciso di prendersi più tempo per esaminare nel dettaglio i curricula e le candidature pervenute.

Sul tavolo infatti ci sono diversi nomi a contendersi la poltrona e il rinvio si era reso necessario per effettuare una valutazione più ponderata, data la delicatezza del ruolo e il peso strategico che la società riveste per la gestione dell’acqua sul territorio. Sono tante infatti le sfide organizzative ed operative da affrontare nella gestione del servizio idrico. Il procedimento di selezione era stato avviato a metà agosto, quando l’ingegner Franco Poidomani ha concluso il suo discusso mandato costato circa 95.000,00 euro l’anno. La sua nomina e le retribuzioni percepite avevano generato un parere giuridico sfavorevole che ne aveva evidenziato l’incompatibilità con le norme che vietano l’erogazione di compensi a persone in quiescenza, se non a titolo gratuito.

Poidomani dunque, era stato al centro di non poche polemiche negli ultimi tre anni, ma secondo anche quanto dichiarato dalla società lo scorso mese di agosto, aveva permesso ”di avviare bene il processo di start up e di consolidare il ruolo della spa come punto di riferimento per il servizio idrico integrato, raggiungendo importanti risultati sotto il profilo gestionale, amministrativo e organizzativo”.

A presentare la propria candidatura come aspiranti amministratori erano stati 29 professionisti, ma anche questa mattina fumata nera. Anche se a più voci si è auspicato che il ruolo venga ricoperto da un professionista tecnico in grado di gestire al meglio la società, le lotte intestine in seno al centrodestra non sono riuscite ancora a far trovare un accordo. Le indiscrezioni che trapelano dal Palazzo parlano di una rosa di nomi tra i candidati attorno alla quale si stanno facendo i giochi, tra questi ci sono Giancarlo Migliorisi, Giorgio Cerruto.

