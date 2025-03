Iblea Acque, maxi debito da 11 milioni con il Comune di Ragusa: chi protegge la società dei misteri?

Sarebbero 11 i milioni di euro che Iblea Acque dovrebbe al solo Comune di Ragusa. Un credito che la società che si occupa del servizio idrico integrato avrebbe accumulato dal 30 settembre 2024. In sostanza, l’affidamento del servizio idrico integrato a Iblea Acque non sembra essere stato un ottimo affare per il Comune di Ragusa. Gli equilibri di cassa dell’Ente potrebbero risentirne e la domanda successiva è spontanea: qualcuno si sta preoccupando di recuperare l’ingente somma che Iblea Acque dovrebbe al Comune di Ragusa? Domanda legittime e per questo un’istanza di accesso agli atti può far luce sulla gestione finanziaria di Iblea Acque e sul rapporto con il Comune di Ragusa. Si complicano le cose la società in house di gestione del servizio idrico che, sin dalla sua nascita, è stata sotto la lente d’ingrandimento: dalle accuse di opacità, fino all’alta morosità e i numerosi errori nelle bollette denunciate da decine di utenti, Iblea Acque, secondo una ricostruzione effettuata da RagusaOggi.it qualche tempo fa, dovrà pagare 29 milioni di euro a 11 dei 12 enti locali della provincia e 11 milioni al solo Comune di Ragusa.

Quali sono le misure sino a questo momento adottate per recuperare la somma? L’ufficio legale del Comune di Ragusa ha redatto una relazione su come e se sia possibile recuperare i crediti? Un altro punto chiave riguarda il trasferimento delle utenze per l’energia elettrica: a quasi tre anni dalla nascita di Iblea Acque, le utenze degli impianti risultano ancora intestate al Comune. Quali azioni sono state intraprese per obbligare la società a completare le volture?

Tutto questo, naturalmente, deve far riflettere anche sugli equilibri di cassa dell’Ente: il Collegio dei Revisori dei Conti ha raccomandato di avviare con urgenza il recupero del credito, ma il Comune ha predisposto un accantonamento per la parte ritenuta non recuperabile? E dopo il 19 dicembre 2024 sono state concesse ulteriori anticipazioni a Iblea Acque?

Per questi motivi è stata presentata un’interrogazione (inviata per conoscenza inviata anche alla Corte dei Conti) da parte dei consiglieri comunali del Pd, Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, insieme ad Angelo Laporta del movimento Territorio.

