Iblea Acque “legittimata” anche dal Tar: ricorsi respinti

La seconda sezione del Tar di Catania ha respinto nel merito il ricorso proposto dalla società IRETI (e da Mediale ad adiuvandum) contro tutti gli atti con cui l’ATI Idrico di Ragusa ha scelto il metodo della gestione in house, costituendo la società Iblea Acque e la relativa organizzazione:

Il Tar ha rigettato il ricorso presentato ritenendo infondate tutte le doglianze di IRETI, ivi comprese quelle sul non funzionamento del “sistema di controllo analogo”, ritenuto invece corretto e conforme a legge.

Nella sentenza di 13 pagine viene affrontato naturalmente in fatto e in diritto ogni motivo di doglianza alla base del ricorso che chiedeva l’annullamento di una serie di atti della costituzione di Iblea Acque. Ricorso respinto in ogni sua parte. il pronunciamento del Tar è avvenuto ieri 10 luglio.

Intanto, in polemica con Iblea Acque, si è dimesso dal “sistema di controllo analogo”, il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, parlando di irregolarità.

