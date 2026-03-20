“I giardini di marzo”di Lucio Battisti celebreranno la storica promozione del Modica in serie D

“I giardini di marzo” e le note ormai celebri di Lucio Battisti scandiranno domenica prossima i momenti per la promozione del Modica. La squadra della Contea ha conquistato una meritatissima promozione a conclusione di un campionato condotto in maniera esemplare: una successione di 17 successi consecutivi e poche battute d’arresto hanno suggellato una stagione trionfale che la città di Modica attendeva da tanto tempo.

Domenica allo stadio sarà il giorno di festa atteso da tutti i tifosi. Festa che è stata anticipata domenica scorsa allorché i giocatori, di ritorno dalla trasferta di Lentini, sono stati festeggiati in corteo per le vie del centro.

Domenica sarà il bis, con il grazie della città ciascuno dei giocatori, i cui nomi saranno scanditi a uno a uno dallo speaker. Sarà il grazie per tutti e per ciascuno. Al termine della gara in programma contro l’Acquadolcese, un palco sarà allestito allo stadio per concludere degnamente con i festeggiamenti un campionato che a modica sarà ricordato a lungo. Sarà festa rossoblu dopo la conclusione del match. E sarà festa per tutti: per la dirigenza, che ha avuto la capacità di continuare a crederci e ci centrare l’obiettivo in tre anni, per i giocatori, per i tifosi per la città tutta. A rappresentarla ci sarà il sindaco, Maria Monisteri, donna di sport prima che sindaco e i rappresentanti delle istituzioni cittadine.

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