Hack Your Talent 2026: record di oltre 400 iscritti per l’hackathon di Ragusa

Ragusa si prepara ad accogliere la quinta edizione di Hack Your Talent, l’hackathon che mette al centro creatività, collaborazione e innovazione. L’evento, promosso da Oasi Digitale, si svolgerà dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 presso la sede di Ricca It (ex Villa Dipasquale) e ha già registrato un record di oltre 400 iscritti, confermandosi come punto di riferimento per le studentesse e gli studenti delle classi IV e V degli istituti superiori della provincia di Ragusa.

Camp Your Talent: il percorso formativo sull’Intelligenza Artificiale

Novità di quest’anno è il Camp Your Talent, previsto nella mattinata del 27 febbraio. Si tratta di un percorso formativo sull’Intelligenza Artificiale, selettivo per 120 partecipanti tramite un test d’ammissione, pensato per fornire competenze avanzate e strategiche in uno dei settori più innovativi del momento.

Il concept di questa edizione, “Idee in connessione”, invita i partecipanti a trasformare visioni e intuizioni in progetti concreti in tre ambiti: persone, città e ambiente.

Tre giorni di esperienza immersiva e collaborazione

Hack Your Talent non è solo una competizione, ma un’esperienza di tre giorni durante i quali i team lavorano insieme, interagiscono con mentor esperti e sperimentano un nuovo modello di apprendimento basato su problem solving e collaborazione. Non sono richieste competenze tecniche specifiche: ciò che conta è la voglia di mettersi in gioco e proporre idee innovative.

I mentor provengono dalle aziende che compongono Oasi Digitale, rete d’impresa che riunisce realtà dei settori informatico, tecnologico, agroalimentare e dei servizi, tra cui Ricca It, eVision, Banca Agricola Popolare di Sicilia, Argo Software, Lbg Sicilia e molte altre.

Hack Your Talent per tutte le età: HYT Kids e HYT Junior

Anche i più giovani potranno partecipare: il 25 febbraio è in programma HYT Kids, dedicato alle classi delle scuole primarie, mentre il 26 febbraio toccherà alle scuole secondarie di primo grado con HYT Junior. Un’opportunità per avvicinare i ragazzi al mondo dell’innovazione in modo divertente e formativo.

Per molti partecipanti, Hack Your Talent rappresenta un primo passo verso il mondo universitario e professionale, offrendo l’occasione di far emergere talenti, competenze e passioni in un contesto stimolante e innovativo.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.hackyourtalent.it e i canali social dell’iniziativa.

