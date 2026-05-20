A Ragusa case sopra i mille euro al metro quadro: crescita record nel 2026

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Il mercato immobiliare italiano continua a viaggiare a velocità diverse tra Nord, Sud e isole, ma dalla nuova analisi di Immobiliare.it Insights emerge un dato che riguarda da vicino il territorio ibleo: Ragusa resta tra le città più accessibili della Sicilia per acquistare casa, pur registrando una crescita significativa dei prezzi negli ultimi cinque anni.

Secondo lo studio dedicato alle principali isole italiane e ai territori insulari, nel 2026 comprare casa a Ragusa costa mediamente 1.058 euro al metro quadrato, un valore ancora tra i più bassi dell’intero panorama nazionale ma in aumento dell’8,3% rispetto al 2021.

Ragusa sopra la soglia dei mille euro al metro quadro

Nel confronto regionale, Ragusa supera di poco la soglia simbolica dei mille euro al metro quadrato, collocandosi comunque tra le province siciliane più convenienti per chi desidera acquistare un immobile.

Prezzi ancora più bassi si registrano a Caltanissetta, dove il costo medio si ferma a 665 euro al metro quadro, seguita da Agrigento, Enna e Trapani. Diversa invece la situazione nei grandi centri urbani siciliani, dove il mercato immobiliare appare più dinamico e costoso.

Palermo guida infatti la classifica regionale con 1.548 euro al metro quadro, seguita da Siracusa con 1.342 e Catania con 1.315 euro.

Il mercato immobiliare cambia volto anche nel Sud

L’analisi di Immobiliare.it mette in evidenza un cambiamento progressivo anche nelle aree storicamente considerate più economiche. Se alcune province siciliane registrano ancora cali rispetto al 2021, Ragusa mostra invece una crescita costante, segnale di un mercato che continua ad attrarre interesse.

L’incremento dell’8,3% registrato nel territorio ibleo è tra i più rilevanti dell’isola e si inserisce in un trend che coinvolge anche Siracusa, cresciuta del 10,9%.

A influire sarebbero diversi fattori: maggiore attenzione verso la qualità della vita, crescita dell’interesse turistico e aumento della domanda di seconde case soprattutto nelle aree costiere e barocche della provincia.

Capri resta l’isola più cara d’Italia

A livello nazionale è Capri a confermarsi l’isola con il mercato immobiliare più costoso d’Italia, con prezzi che raggiungono gli 8.869 euro al metro quadrato.

Dietro Capri si posizionano Ponza e l’Isola d’Elba, mentre tra le realtà più care figurano anche Ischia e Procida.

All’estremo opposto, invece, la Sicilia continua a rappresentare il territorio più conveniente per acquistare casa tra tutte le grandi isole italiane.

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