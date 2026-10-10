Guida senza patente e fugge a posto di blocco: addosso nascondeva hashish. Giro di vite dei carabinieri. Ecco i dettagli

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e violazioni al codice della strada; controlli senza sosta i controlli dei carabinieri. In particolare, negli ultimi giorni, a Modica, secondo le attività disposte dal Comando provinciale di Ragusa, i militari dell’Arma hanno hanno elevato 20 sanzioni per violazioni al Codice della Strada nei confronti di conducenti sorpresi alla guida dell’auto mentre utilizzavano il cellulare.

Nel territorio di Scicli il fenomeno si è dimostrato particolarmente diffuso; solo nell’ultima settimana infatti i militari della locale Tenenza hanno accertato 10 violazioni alle quali sono seguite le relative sanzioni. L’art. 173 del Codice della Strada prevede il ritiro immediato della patente e contestuale sospensione per 15 giorni, oltre la decurtazione di 5 punti e il pagamento della sanzione pecuniaria prevista di 200,00 euro; le sanzioni poi si aggravano nel caso di reiterazione dell’infrazione.

Tra Modica e Pozzallo, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato quattro persone sorprese al volante dopo aver abusato di sostanze alcoliche. Tra queste, a Pozzallo, un conducente in evidente stato di alterazione ha perso il controllo del veicolo andando a colpire due autovetture parcheggiate in strada. Nel medesimo contesto operativo, ma nel territorio di Acate, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 37enne acatese, che alla guida di un’utilitaria, non si è fermato all’alt intimato dai militari durante un posto di controllo. Ne è seguito un breve inseguimento al termine del quale l’uomo è stato raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti è emerso che il 37enne guidava senza patente, poiché mai conseguita, e nascondeva addosso 1,5 grammi di hashish.

.

© Riproduzione riservata