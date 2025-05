Gruppo resta chiuso all’interno della villa comunale di Pozzallo: “Ci hanno insultato”. La denuncia

Una serata che avrebbe dovuto essere di festa e condivisione si è trasformata in un momento di tensione per cinque cittadini — tra cui tre donne e un minore — rimasti chiusi all’interno della Villa Comunale di Pozzallo, a seguito della chiusura improvvisa e senza alcun preavviso dei cancelli. La segnalazione ci è arrivata da una nostra lettrice, la quale ha diramato una nota ufficiale.

L’episodio raccontato

Il gruppo, secondo quanto segnalato dalla lettrice, dopo aver partecipato all’inaugurazione dell’evento Calici dei Cabrera presso lo Spazio Cultura Meno Assenza, si è trattenuto in villa per trascorrere qualche momento in compagnia. Solo quando hanno cercato di uscire, hanno scoperto di essere bloccati all’interno.

Un sesto componente, rimasto fuori, ha immediatamente contattato il personale per chiedere la riapertura dei cancelli. Al loro arrivo, però, tre persone incaricate della gestione dello spazio avrebbero risposto con toni aggressivi, urla e insulti, rivolgendosi con parole offensive anche alle donne del gruppo.

Ancora più grave sarebbe stato il trattamento riservato al cittadino rimasto fuori, avvicinato con comportamento intimidatorio e ingiustificabilmente aggressivo.

L’episodio è stato denunciato pubblicamente e i cittadini rimasti coinvolti hanno invitato le autorità competenti a fare chiarezza e a intervenire affinché tali episodi non si ripetano.

