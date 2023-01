Un grosso incendio si è sviluppato oggi pomeriggio all’ex Teverina di Comiso. Si tratta di un edificio abbandonato, un ex oleificio che è in condizioni fatiscenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria.

INCENDIO, LE PRIME INFORMAZIONI

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un atto volontario, in quanto sarebbero stati dati alle fiamme dei rifiuti.

L’ex Teverina si trova alla fine di via Papa Giovanni XIII, in una zona abbstanza centrale della città. Le operazioni sono tutt’ora in corso.