Green Sport Modica, girone d’andata perfetto: Bronte ko 3-0 e primato blindato

La Green Sport Modica chiude il girone d’andata nel modo migliore possibile, confermando il proprio dominio nel campionato di Serie D femminile. Al geodetico di Modica Sorda, il sestetto della Contea supera con un netto 3-0 l’Asd Ciclope Volley Bronte e centra la nona vittoria consecutiva, mantenendo saldamente la vetta della classifica del girone D.

Una prova di forza e di maturità per le modicane, capaci di imporre ritmo, qualità e concentrazione fin dalle prime battute. Nel primo set la squadra guidata da Borgese, Failla e Pellegrino prende subito il controllo del gioco, lasciando poco spazio alle iniziative della formazione ospite allenata da coach Giuffrida e chiudendo sul 25-17.

Il secondo parziale è un vero e proprio monologo della Green Sport. Capitan Melilli e compagne mantengono altissima l’intensità, costruiscono azioni fluide e ordinate e non concedono chance alle avversarie, archiviando il set con un perentorio 25-13. L’unica nota stonata della frazione è l’infortunio alla spalla destra della palleggiatrice del Bronte, Orto, sul punteggio di 24-13: a lei vanno gli auguri di una pronta guarigione.

Nel terzo set il Ciclope Volley prova a riaprire la partita, trovando maggiore continuità e riuscendo a recuperare uno svantaggio di cinque punti. Il parziale resta in equilibrio fino al 21 pari, ma nel momento decisivo coach Borgese ferma il gioco con un time-out che risulta determinante. Al rientro in campo la Green Sport cambia marcia e chiude il match sul 25-21, conquistando tre punti pesantissimi.

Con questo successo la squadra modicana completa un girone d’andata da incorniciare, fatto di nove vittorie consecutive e di una leadership mai realmente in discussione. Da lunedì il gruppo tornerà subito al lavoro per preparare al meglio il girone di ritorno, che si aprirà con la sfida contro l’Ecoplast Volley Gela, in programma domenica 1 febbraio al geodetico di Modica Sorda.

Il fine settimana sorride anche alle altre formazioni targate Green Sport Modica. Arriva infatti la quinta vittoria consecutiva per la squadra impegnata nel campionato di Prima Divisione femminile guidata dal duo Pellegrino-Borgese. Esordio stagionale anche per il sestetto di Seconda Divisione femminile, allenato dal trio Lauretta-Borgese-Pellegrino, che pur uscendo sconfitto al tie-break mostra segnali incoraggianti e qualità importanti. Positivo infine anche l’esordio della formazione Under 18 CSI guidata da coach Scollo, capace di imporsi con un netto 3-0.

