“Grazie ai volontari”, l’ufficio diocesano per la Pastolare per la giornata internazionale del volontariato

“Ed è appunto il dono – continua don Occhipinti – il senso primo e ultimo del volontariato. Volontariato equivale a dono. Bisogna farlo con cuore puro. Senza interessi e senza inutili passerelle, proprio per rendere sempre più efficace il proprio dono. Se il volontariato si trasforma in una sorta di mestiere, perde tutto il suo significato. Per questo, la Giornata del 5 dicembre è, a mio parere, un modo valido per ricordare la gratuità e la libertà dell’impegno dei volontari. Operare per il bene comune e per la promozione della cultura della solidarietà. In riferimento al dono, ho scelto come simbolo dedicato ai volontari un “cuore” formato da due mani che si stringono e indicano a tutte le associazioni l’importanza di servire in unità. A tutti i carissimi volontari della nostra Diocesi di Ragusa, e non solo, rivolgo un particolare ringraziamento per il prezioso servizio nei confronti di coloro che portano il peso della fragilità”.