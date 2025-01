Gravissimo incidente sulla strada per Catania: coinvolte più auto. Donna trasportata in elisoccorso. Traffico bloccato

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 514, la strada Ragusa – Catania, in prossimità di Licodia Eubea. Più automobili si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Caltagirone, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Tre i feriti, una donna è stata trasportata in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

I feriti sono stati trasportati con urgenza negli ospedali della zona. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle loro condizioni. Dalle prime informazioni sarebbero quattro le autovetture coinvolte nell’incidente. Traffico attualmente bloccato nei due sensi di marcia. Le automobili in transito sono state dirottate su altre vie montane. Notizia in aggiornamento. ricerca fotografica di Franco Assenza

