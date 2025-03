Gravissimo incidente a Ragusa. Ferito un giovane di 36 anni. Intervenuto elisoccorso

Il forte impatto si è registrato fra una utilitaria ed un autocarro. La prima è finita contro il muro di cinta della strada finendo la sua corsa sul terreno adiacente. Impressionante la dinamica con l’auto che è rimasta in bilico sul muro di pietra a secco ed il giovane ferito rimasto incastrato nell’abitacolo. Per dare il soccorso sanitario al giovane, G. G. 36 anni, è intervenuto il 118 e l’elisoccorso mentre per estrarre il corpo del ferito dall’interno dell’utilitaria sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul posto i rilievi della Polizia stradale, con annesse tutte le procedure, per rilevare la dinamica dell’incidente e per seguire l’iter post impatto fra i due mezzi. La strada di contrada Bussello si trova in territorio di Ragusa al confine con quello di Modica. foto da Rtm

