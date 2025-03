Incidente a Ragusa: muore Peppe Giurdanella di Modica. Era un giovane autista di camion

Non ce l’ha fatta il giovane coinvolto nell’incidente avvenuto stamani nel territorio di Ragusa, in contrada Bussello. Si tratta di Peppe Giurdanella, il giovane autista di camion rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto in contrada Bussello, nel territorio di Ragusa, al confine con Modica. Dopo ore di lotta tra la vita e la morte, il 36enne si è spento, lasciando nel dolore la moglie, la figlia e tutta la sua famiglia.

L’incidente si è verificato in uno scenario drammatico: l’impatto violento tra la sua utilitaria e un autocarro ha fatto sì che l’auto finisse contro un muro di cinta, rimanendo in bilico tra la carreggiata e un terreno adiacente. Peppe era rimasto incastrato nell’abitacolo, in condizioni disperate, tanto che per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 e l’elisoccorso hanno fatto il possibile per stabilizzarlo e trasportarlo d’urgenza, ma le sue condizioni erano troppo critiche.

Peppe Giurdanella aveva dedicato tutta la sua vita ai camion, una passione nata da bambino e trasformata nel suo lavoro. Da anni lavorava come autista per un’impresa modicana che si occupa delle consegne per una grande azienda del polo avicolo. Un lavoro che svolgeva con dedizione e professionalità, sempre in viaggio tra le strade della Sicilia.

Ora, la sua scomparsa lascia un vuoto enorme. Le condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Ragusaoggi.it

