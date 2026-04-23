Ponte del 25 Aprile salvo: weekend di sole e caldo su tutta Italia

Dopo giorni segnati da instabilità e maltempo, il meteo cambia volto e regala un ponte del 25 Aprile all’insegna del sole e delle temperature in netto rialzo. L’impulso instabile che ha attraversato l’Italia si sta rapidamente indebolendo, lasciando spazio a un’ampia area anticiclonica pronta a dominare il Mediterraneo.

Le ultime piogge interesseranno soprattutto il Sud, mentre sul resto del Paese si apre una fase decisamente più stabile, perfetta per il weekend della Festa della Liberazione.

Venerdì 24 aprile: migliora anche al Sud

Secondo le previsioni del meteorologo Alessio Colella di Meteored Italia, venerdì 24 aprile segnerà un deciso miglioramento anche sulle regioni meridionali, ultime aree ancora coinvolte dal maltempo.

Sole protagonista su Sicilia e Calabria, con temperature in graduale aumento, anche se ancora leggermente sotto la media stagionale per effetto del maestrale.

Al Nord e sul Centro-Ovest, invece, le massime potranno già raggiungere i 24-25 gradi, anticipando un assaggio quasi estivo.

Sabato 25 Aprile: sole ovunque e clima quasi estivo

La giornata della Festa della Liberazione sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta la Penisola.

Solo qualche nube pomeridiana potrà svilupparsi lungo Alpi e Appennini, ma senza fenomeni significativi.

Le temperature continueranno a salire con valori superiori alla media soprattutto al Nord, dove si potranno toccare punte di 25-27 gradi.

Anche al Sud e sulle Isole si registreranno valori tra i 23 e i 25 gradi, in particolare lungo il versante tirrenico.

Domenica 26 aprile: ancora stabile ma con qualche nube

Domenica il quadro resterà generalmente stabile, con un ulteriore aumento delle temperature soprattutto al Sud.

Le massime potranno attestarsi ancora tra i 23 e i 25 gradi, mentre sui settori occidentali si osserverà un aumento della nuvolosità.

Tra Liguria e Toscana non si escludono locali piovaschi, ma senza un vero peggioramento diffuso.

La prossima settimana cambia ancora?

L’inizio della nuova settimana potrebbe riportare una situazione più dinamica sul fronte meteo.

Secondo gli esperti, infiltrazioni di aria più fredda e instabile dal Nord Europa potrebbero modificare nuovamente lo scenario atmosferico, anche se resta ancora elevata l’incertezza sulla traiettoria del possibile peggioramento.

Per il momento, però, il ponte del 25 Aprile appare salvo: sole, temperature miti e condizioni ideali per gite fuori porta e attività all’aperto.

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