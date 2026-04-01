Il mito della Pasqua bagnata crolla: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Pasqua e Pasquetta restano tra le festività più osservate dagli italiani anche dal punto di vista meteorologico, soprattutto per l’impatto su turismo, viaggi e gite fuori porta. E per il 2026 le previsioni riservano una sorpresa: tempo generalmente stabile e temperature in forte aumento, con valori che potrebbero raggiungere i 25 gradi in diverse zone del Paese.

Secondo le ultime elaborazioni, il quadro appare favorevole soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud – in particolare tra Sicilia e Calabria – potrebbe persistere una certa instabilità proprio nel giorno di Pasqua. Migliora invece lo scenario per Pasquetta, con l’alta pressione pronta a consolidarsi su tutta la penisola.

Il mito della Pasqua piovosa: cosa dicono davvero i dati

Ma è vero che Pasqua è sempre rovinata dalla pioggia? L’analisi degli ultimi anni racconta una realtà diversa.

Il meteorologo Luca Lombroso spiega che la variabilità primaverile e la data mobile della festività rendono difficile individuare uno schema fisso. Tuttavia, osservando il periodo 2016-2025 emerge come circa metà delle Pasque siano state stabili, mentre le restanti hanno alternato sole e precipitazioni.

A risultare più incerta è invece Pasquetta, spesso caratterizzata da condizioni variabili soprattutto al Centro-Sud. Un dato che ridimensiona il luogo comune della “Pasqua sempre bagnata”, ma conferma la natura instabile della primavera mediterranea.

Gli ultimi anni tra anticicloni e perturbazioni

Negli ultimi anni si sono registrati scenari molto diversi. Il 2020 resta uno dei casi più particolari, con una Pasqua stabile e mite grazie a un anticiclone subtropicale, coincisa però con il lockdown per il COVID-19.

Il 2021 ha visto condizioni nel complesso favorevoli, mentre il 2022 e il 2023 sono stati influenzati da correnti fredde, soprattutto al Centro-Sud. Il 2024 è stato invece segnato da maltempo diffuso e temperature basse, con neve su Alpi e Appennini, mentre il 2025 ha confermato una certa instabilità generalizzata, in particolare a Pasquetta.

Tra gelo e caldo estremo: le Pasque più estreme

La storia meteorologica italiana ricorda anche episodi estremi. Nel 2008, con Pasqua il 23 marzo, l’Italia fu colpita da un’irruzione di aria fredda con neve e clima quasi invernale. All’opposto, la Pasqua del 2000, celebrata il 23 aprile, portò temperature quasi estive fino a 28 gradi, soprattutto al Nord.

Questi esempi dimostrano quanto la data della festività incida sulle condizioni meteo, rendendo ogni anno diverso dall’altro.

Pasqua 2026: scenario favorevole ma con qualche incognita

Per il 2026, dunque, il quadro appare nel complesso positivo. Il fine settimana pasquale sarà probabilmente caratterizzato da tempo stabile e temperature sopra la media, con condizioni ideali per spostamenti e attività all’aperto.

Resta qualche incertezza per il Sud nel giorno di Pasqua, ma la tendenza per Pasquetta è quella di un miglioramento diffuso, grazie al rafforzamento dell’alta pressione su tutta la penisola.

Dopo anni di festività segnate dall’incertezza, il 2026 potrebbe quindi regalare agli italiani una Pasqua all’insegna del sole e del clima quasi primaverile avanzato, smentendo ancora una volta il mito della pioggia inevitabile.

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