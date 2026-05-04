Meteo: lo scirocco sarà protagonista al Sud. Caldo e stabilità mentre al Nord arrivano i temporali

Si apre una settimana decisamente dinamica sul fronte meteorologico italiano, con il ritorno delle perturbazioni atlantiche che interrompono una lunga fase di stabilità atmosferica su gran parte dell’Europa. Il cambiamento interesserà soprattutto il Centro-Nord, mentre il Sud resterà più ai margini, influenzato da correnti di Scirocco e clima più mite.

Secondo i meteorologi di 3Bmeteo, l’alta pressione che ha dominato nelle scorse settimane sta progressivamente cedendo: “L’alta pressione si indebolisce e lascia spazio al ritorno delle correnti atlantiche, che riportano maggiore dinamicità sul Mediterraneo”.

Due perturbazioni in pochi giorni

Il peggioramento inizierà tra lunedì e martedì, quando una prima perturbazione attraverserà la penisola. Non si tratterà di un episodio isolato: già nella giornata di mercoledì è atteso un secondo passaggio instabile, segno evidente di un cambio di circolazione atmosferica.

Le regioni più esposte saranno quelle del Centro-Nord e la Sardegna, con piogge e temporali diffusi. In particolare Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana saranno le aree maggiormente interessate, con fenomeni anche intensi e localmente abbondanti.

Temperature: clima mite ma molto variabile

Il quadro termico resterà influenzato da correnti meridionali. Le minime tenderanno ad aumentare grazie alla copertura nuvolosa e all’aria umida, mentre le massime caleranno nelle zone più colpite dal maltempo.

Al contrario, il Sud Italia beneficerà di condizioni più stabili, con valori termici che potranno superare anche i 25-26°C, mantenendo un clima decisamente più mite rispetto al resto del Paese.

Scirocco protagonista nella seconda parte della settimana

Nella seconda metà della settimana il flusso di Scirocco potrebbe intensificarsi ulteriormente, contribuendo a mantenere un clima ancora caldo per il periodo soprattutto al Sud, ma favorendo nuove perturbazioni sul Centro-Nord.

Una fase dunque tipica delle dinamiche atlantiche autunnali o primaverili avanzate: instabilità al Nord, mitezza al Sud e rapidi cambiamenti atmosferici.

Come spiegano da 3Bmeteo, si tratta di “una fase più dinamica, fresca al Nord e molto mite per il periodo al Sud, tipica del ritorno delle correnti atlantiche dopo una lunga fase stabile”.

© Riproduzione riservata