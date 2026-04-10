Meteo: arrivano vento, pioggia di fango e temperature in brusco calo. Ecco quando

L’anticiclone che ha dominato il Mediterraneo centrale e l’Italia negli ultimi giorni, regalando stabilità e temperature fuori stagione, sta per cedere. Dopo un lungo periodo caratterizzato da sole e valori quasi estivi, il tempo si prepara a cambiare volto già nel corso del weekend, aprendo la strada a una fase decisamente più dinamica e perturbata.

Prime avvisaglie nel weekend: domenica tornano le nubi

Il cambiamento sarà inizialmente graduale. La giornata di sabato si presenterà ancora in gran parte soleggiata su molte regioni, con temperature che potranno superare localmente i 25 gradi, soprattutto lungo le aree tirreniche e sulle Isole maggiori. Tuttavia, si tratterà di una calma apparente.

Già da domenica, infatti, una perturbazione atlantica inizierà ad avvicinarsi all’Italia dal Nord-Ovest, mentre contemporaneamente un vortice depressionario risalirà dal Nord Africa verso le Isole maggiori. Le prime nubi faranno il loro ingresso a partire dalle regioni occidentali, estendendosi progressivamente al resto della Penisola. Entro sera, le prime piogge interesseranno il Nord-Ovest e parte della Sardegna, segnando l’inizio del peggioramento.

Maltempo diffuso a inizio settimana: piogge, temporali e vento forte

Sarà però tra lunedì e mercoledì che il maltempo entrerà nel vivo. Le precipitazioni diventeranno più diffuse e a tratti intense, assumendo anche carattere temporalesco, soprattutto al Centro-Sud e all’estremo Nord-Ovest. Il Nord-Est rimarrà in parte ai margini, con fenomeni più deboli e intermittenti.

Il peggioramento sarà accompagnato da una marcata intensificazione dei venti, che ruoteranno in senso ciclonico attorno al minimo depressionario. Il sistema si sposterà dai bacini occidentali verso la Sicilia e successivamente sullo Ionio meridionale, favorendo l’ingresso di correnti sostenute di Grecale, Tramontana e Maestrale.

Arriva la polvere sahariana: rischio pioggia di fango

Un elemento distintivo di questa fase sarà la presenza di polvere sahariana in sospensione. Già nella giornata di domenica, correnti meridionali e sud-occidentali trasporteranno pulviscolo desertico verso i cieli italiani, in particolare sulle Isole e lungo le regioni tirreniche centro-meridionali.

Con l’arrivo delle precipitazioni, si attiverà il fenomeno del cosiddetto “wash-out”: le gocce di pioggia ingloberanno la polvere presente in atmosfera, depositandola al suolo. Il risultato sarà la classica pioggia di fango, destinata a sporcare auto, vetri e superfici esterne.

Crollo delle temperature: addio al clima quasi estivo

Oltre al ritorno delle piogge, il cambiamento sarà accompagnato da un sensibile calo termico. Le temperature, attualmente ben al di sopra delle medie stagionali, subiranno una brusca diminuzione tra lunedì e martedì.

Le massime potranno scendere anche di 5-8 gradi, riportandosi localmente sotto i 20 gradi su gran parte della Penisola. Dopo questa fase più fredda, è atteso un lieve rialzo termico, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, dove i valori torneranno sopra la media. Al Sud e lungo il medio Adriatico, invece, l’aumento sarà più contenuto.

© Riproduzione riservata