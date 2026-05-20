Arriva la prima vera ondata estiva: temperature fino a 35 gradi. Ecco quando

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L’estate accelera improvvisamente sull’Italia e sull’Europa centro-occidentale. Un robusto anticiclone subtropicale sta infatti per impossessarsi di gran parte del continente, portando sole, stabilità e temperature ben oltre le medie stagionali. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, nei prossimi giorni il termometro potrà superare i 30 gradi in molte città italiane, con picchi fino a 35°C all’inizio della prossima settimana.

A confermarlo è il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, che parla di una vera e propria ondata di caldo estivo destinata a coinvolgere buona parte dell’Europa occidentale e l’Italia.

L’anticiclone si espanderà dalla Penisola Iberica verso Francia, Regno Unito, Scandinavia e Mitteleuropa, inglobando anche la nostra Penisola. Il risultato sarà un lungo periodo caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, accompagnato da temperature eccezionalmente elevate per il mese di maggio.

In Spagna si prevedono valori estremi, con punte di 36-37°C tra Andalusia e Portogallo e oltre 33°C a Madrid. Anche Francia, Belgio, Olanda e Regno Unito vivranno giornate dal sapore pienamente estivo, con temperature superiori ai 30 gradi persino a Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Londra.

Anche l’Italia sarà investita dall’ondata di caldo. Già nel weekend il clima diventerà decisamente più mite soprattutto al Centro-Nord, dove le massime potranno raggiungere i 28-32°C in Pianura Padana e tra i 27 e i 30°C nelle aree interne tirreniche, in Sardegna e su alcune zone del Sud.

Secondo le previsioni, Milano potrebbe toccare i 32°C, mentre Torino e Roma saliranno fino a 31°C. Attesi 30°C anche a Bologna, Verona e Firenze, con Napoli vicina ai 29°C. Temperature elevate anche in montagna: a circa 2000 metri si potranno registrare addirittura 17-19°C dopo le recenti nevicate e il freddo dei giorni scorsi.

Gli esperti spiegano che il picco del caldo potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, quando al Centro-Nord si potrebbero raggiungere valori compresi tra 32 e 35°C, con anomalie termiche anche di 10-12 gradi oltre le medie del periodo.

Non mancheranno tuttavia alcuni fenomeni di instabilità, soprattutto sulle Alpi e tra il basso Tirreno e la Sicilia. Proprio dalla metà della prossima settimana l’anticiclone potrebbe iniziare a perdere forza, favorendo un graduale calo delle temperature e il ritorno di condizioni più variabili.

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