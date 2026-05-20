Sarà attivata venerdì mattina alle 12 la Casa della Comunità di Monterosso Almo, nella sede di via Padre Pio. Una nuova struttura sanitaria territoriale che rappresenta un passo importante nel potenziamento dell’assistenza di prossimità previsto dal PNRR – Missione 6 Salute e realizzato dall’ASP di Ragusa. L’intervento nasce dalla riqualificazione e dall’ampliamento del poliambulatorio esistente, […]
Arriva la prima vera ondata estiva: temperature fino a 35 gradi. Ecco quando
20 Mag 2026 09:18
L’estate accelera improvvisamente sull’Italia e sull’Europa centro-occidentale. Un robusto anticiclone subtropicale sta infatti per impossessarsi di gran parte del continente, portando sole, stabilità e temperature ben oltre le medie stagionali. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, nei prossimi giorni il termometro potrà superare i 30 gradi in molte città italiane, con picchi fino a 35°C all’inizio della prossima settimana.
A confermarlo è il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, che parla di una vera e propria ondata di caldo estivo destinata a coinvolgere buona parte dell’Europa occidentale e l’Italia.
L’anticiclone si espanderà dalla Penisola Iberica verso Francia, Regno Unito, Scandinavia e Mitteleuropa, inglobando anche la nostra Penisola. Il risultato sarà un lungo periodo caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, accompagnato da temperature eccezionalmente elevate per il mese di maggio.
In Spagna si prevedono valori estremi, con punte di 36-37°C tra Andalusia e Portogallo e oltre 33°C a Madrid. Anche Francia, Belgio, Olanda e Regno Unito vivranno giornate dal sapore pienamente estivo, con temperature superiori ai 30 gradi persino a Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Londra.
Anche l’Italia sarà investita dall’ondata di caldo. Già nel weekend il clima diventerà decisamente più mite soprattutto al Centro-Nord, dove le massime potranno raggiungere i 28-32°C in Pianura Padana e tra i 27 e i 30°C nelle aree interne tirreniche, in Sardegna e su alcune zone del Sud.
Secondo le previsioni, Milano potrebbe toccare i 32°C, mentre Torino e Roma saliranno fino a 31°C. Attesi 30°C anche a Bologna, Verona e Firenze, con Napoli vicina ai 29°C. Temperature elevate anche in montagna: a circa 2000 metri si potranno registrare addirittura 17-19°C dopo le recenti nevicate e il freddo dei giorni scorsi.
Gli esperti spiegano che il picco del caldo potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, quando al Centro-Nord si potrebbero raggiungere valori compresi tra 32 e 35°C, con anomalie termiche anche di 10-12 gradi oltre le medie del periodo.
Non mancheranno tuttavia alcuni fenomeni di instabilità, soprattutto sulle Alpi e tra il basso Tirreno e la Sicilia. Proprio dalla metà della prossima settimana l’anticiclone potrebbe iniziare a perdere forza, favorendo un graduale calo delle temperature e il ritorno di condizioni più variabili.
© Riproduzione riservata