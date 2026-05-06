Meteo: nel weekend temperature oltre i 30° In Sicilia

L’Italia resta nella morsa del maltempo, ma all’orizzonte si intravede un cambio di scenario netto, soprattutto per le regioni meridionali. Una profonda perturbazione atlantica continua a colpire il Centro-Nord con piogge intense e persistenti, alimentate da un flusso umido proveniente dal Mediterraneo e dal Nordafrica. Un mix atmosferico instabile, nato dallo scontro tra correnti fredde polari e i primi caldi subtropicali, che sta generando fenomeni anche di forte intensità.

Le prossime ore saranno decisive. Tra Liguria e Toscana si attendono precipitazioni abbondanti, mentre Lombardia settentrionale e Friuli resteranno esposti a rovesci e temporali almeno fino alla serata. Il quadro resta critico su gran parte del Centro-Nord, dove i terreni già saturi aumentano il rischio idrogeologico e di allagamenti. Non è un episodio isolato per il mese di maggio, che negli ultimi anni ha mostrato sempre più spesso eventi estremi, come la drammatica alluvione dell’Emilia-Romagna del 2023.

Dopo una breve tregua prevista per giovedì, con fenomeni in attenuazione ma ancora presenti su Nord-Est e Centro, una nuova perturbazione arriverà venerdì riportando piogge diffuse, soprattutto sulle regioni centrali. Sarà l’ultimo colpo di coda di una fase instabile che ha messo sotto pressione gran parte del Paese.

Poi, la svolta.

Weekend di svolta: il Sud verso la prima fiammata africana

A partire dal fine settimana, il quadro meteorologico cambierà radicalmente. Mentre il Centro-Nord tornerà progressivamente a condizioni più stabili e soleggiate, sarà il Sud Italia a vivere il cambiamento più evidente. L’arrivo di un promontorio anticiclonico di origine africana porterà un deciso aumento delle temperature, con valori che raggiungeranno e localmente supereranno i 32-34°C.

Sicilia e Calabria saranno le regioni più coinvolte da questa ondata di calore precoce, con condizioni tipicamente estive già a inizio maggio. Anche Puglia e Basilicata vedranno un netto rialzo termico, accompagnato da cieli sereni e ventilazione debole. Un anticipo d’estate che segnerà un contrasto netto con le giornate appena trascorse, dominate da pioggia e instabilità.

Questo cambio repentino è il risultato diretto delle dinamiche atmosferiche su scala europea: il ritiro della perturbazione atlantica permetterà all’aria calda nordafricana di espandersi verso il Mediterraneo centrale, stabilizzando il tempo e portando temperature sopra la media stagionale.

Sud protagonista: caldo anomalo e stabilità duratura

Le previsioni indicano che la fase stabile al Sud potrebbe durare diversi giorni, con un clima secco e soleggiato ideale per attività all’aperto e primi assaggi di stagione balneare. Tuttavia, gli esperti invitano alla prudenza: escursioni termiche marcate e cambi repentini possono avere effetti sul benessere, soprattutto per anziani e soggetti fragili.

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