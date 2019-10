Governatore Musumeci a Ispica: "Sarà chiesto stato di calamità". Intanto 8 famiglie evacuate - Ragusa Oggi

Governatore Musumeci a Ispica: “Sarà chiesto stato di calamità”. Intanto 8 famiglie evacuate

Lo strariparimento del torrente Favara nella notte ha messo in ginocchio il paese di Ispica, nel Ragusano. Accogliendo la richiesta del sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci è tornato in zona per verificare i danni e nel pomeriggio ha annunciato che chiedera’ il riconoscimento dello stato di calamita’.

Il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di RAGUSA e’ stato impegnato tutta la notte per far fronte alle 240 richieste di intervento per il maltempo. Le maggiori richieste sono giunte dalla fascia costiera di pertinenza dei comuni di Modica-Scicli e Ispica. Vista la gravita’ della situazione, e’ stato richiamato il personale libero dal servizio. Gli interventi hanno riguardato il recupero di auto in panne e di persone sui tetti delle abitazioni. Rinforzi sono stati inviati dagli altri distaccamenti e dal comando di Siracusa.

Nelle aree interessate e’ stata inviata anche una squadra operativa proveniente dal distaccamento di Gela. Con mezzi meccanici movimento terra i vigili del fuoco sono intervenuti in ausilio al personale dell’Anas, in prossimita’ del ponte Cipolla sulla strada statale 115 dove ha straripato il torrente. Nel corso della notte a causa di una frana verificatasi lungo il costone adiacente via Socrate, a Ispica, sono state evacuate in via precauzionale otto famiglie. Il sindaco del Comune ha attivato i propri uffici per verificare lo stato dello smottamento. Le operazioni proseguono da stamane per il recupero beni e lo svuotamento di scantinati.

Ieri all’interno di una chiesa di Ispica sono rimasti intrappolati piu’ di 200 fedeli tra cresimandi, parenti e amici. Infine e’ crollato parte del ponte sulla strada provinciale POzzallo-Santa Maria del Focallo che e’ stata interdetta al traffico veicolare.