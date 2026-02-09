Giarratana Volley, un sabato da incorniciare: doppia vittoria per Serie C maschile e Serie D femminile

Un sabato così, a Giarratana, non si vedeva da tempo. L’Asd Giarratana Volley vive una giornata perfetta grazie alle vittorie delle due prime squadre, protagoniste di prestazioni solide che confermano la crescita del club sia sul piano tecnico sia su quello progettuale.

Due successi importanti, arrivati contro avversari competitivi, che rafforzano classifica, fiducia e identità di squadra.

Serie C maschile: vittoria di carattere contro Modica

La Serie C maschile supera l’Us Volley Modica per 3-1, consolidando il terzo posto in classifica e confermando il percorso di maturazione del gruppo.

Non è stata una gara semplice. Di fronte c’era una squadra giovane e dinamica, capace di mettere pressione in diversi momenti del match. Il Giarratana, però, ha risposto con esperienza e lucidità.

Il coach Gianluca Giacchi ha analizzato così la partita:

«I ragazzi hanno giocato con maturità e carattere. Sapevamo che Modica avrebbe portato entusiasmo e freschezza, perché è un gruppo giovane dalle caratteristiche molto importanti. Abbiamo risposto da squadra vera, restando concentrati nei momenti chiave. Questo gruppo sta crescendo e sabato lo ha dimostrato ancora una volta».

Una vittoria che non vale solo tre punti, ma rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di crescita della squadra.

Serie D femminile: impresa contro la capolista

Il risultato più sorprendente della giornata arriva dalla Serie D femminile, che supera la capolista Asd Green Sport Modica con un convincente 3-1.

Un successo che pesa sia per il valore dell’avversario sia per la maturità mostrata in campo. Le ragazze del Giarratana Volley salgono così a 20 punti in classifica, entrando con decisione nella lotta delle posizioni più importanti.

Il tecnico Saro Corallo ha espresso soddisfazione per la prova della squadra:

«Le ragazze hanno giocato con determinazione e lucidità. Affrontare la capolista non è mai semplice, ma hanno saputo interpretare la gara nel modo giusto, con coraggio e attenzione. Sono orgoglioso di loro: stanno dimostrando che il lavoro settimanale paga».

La vittoria rappresenta un segnale forte per il campionato e per la crescita del gruppo.

Il presidente Pagano: “Un progetto che cresce”

A chiudere la giornata è il commento del presidente Salvatore Pagano, che ha sottolineato il valore del lavoro costruito nel tempo:

«Siamo molto soddisfatti di questo doppio risultato positivo. Le missioni di questa stagione, per entrambe le squadre, sono già state pienamente centrate. Questo è il frutto del lavoro di tecnici, atleti e dirigenti. È la dimostrazione che quando si costruisce con serietà, i risultati arrivano. Continuiamo così».

Parole che raccontano non solo una giornata vincente, ma la solidità di un progetto sportivo capace di coinvolgere l’intera comunità.

Il Giarratana Volley festeggia un sabato perfetto, fatto di risultati, entusiasmo e prospettive. Una giornata che sa di presente, ma soprattutto di futuro.

© Riproduzione riservata