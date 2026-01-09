Giarratana Volley torna in campo: maschile a Catania, big match per le ragazze

Si riaccendono i riflettori sui campionati di pallavolo dopo la pausa per le festività natalizie e l’Asd Giarratana Volley è pronta a ripartire con rinnovate ambizioni. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare e migliorare le posizioni di classifica delle proprie squadre, protagoniste di una prima parte di stagione decisamente positiva.

Serie C maschile: Giarratana in vetta, ma guai a sottovalutare l’Astra Stadium

A guidare la ripartenza è la formazione maschile, impegnata nel campionato di Serie C, che attualmente occupa il secondo posto in classifica, in coabitazione con il Giarre, grazie a sette vittorie su otto incontri disputati.

Il team allenato da Gianluca Giacchi sarà di scena domenica pomeriggio a Catania, con fischio d’inizio alle 19, contro l’Astra Stadium. Sulla carta un impegno favorevole, considerando i 21 punti del Giarratana contro i 7 degli etnei, ma l’allenatore predica massima attenzione.

“Sono le classiche gare in cui si rischia di inciampare perché si è troppo sicuri della propria forza – avverte Giacchi –. Abbiamo lavorato con la solita attenzione e mi aspetto una ripresa del campionato all’altezza delle nostre aspettative. Il risultato non è affatto scontato”.

Serie D femminile: scontro diretto al PalaGiarratana

Grande attesa anche per la formazione femminile, che domani, sabato, alle 17, affronterà in casa il Carlentini nell’ottava giornata del campionato di Serie D. Un vero e proprio scontro al vertice, con appena due punti a separare le due squadre: Carlentini secondo, Giarratana terzo.

Dopo un avvio di stagione altalenante, le ragazze rossoblù hanno trovato continuità e, prima della pausa natalizia, stavano attraversando un momento di forma entusiasmante.

“Vogliamo riprendere il nostro percorso – sottolinea il tecnico Saro Corallo – anche se l’avversario è di quelli tosti. Dovremo lottare su ogni pallone, ma sono certo che le ragazze daranno tutto per provare a regalarci un’altra soddisfazione”.

L’appello del presidente Pagano ai tifosi

Il presidente Salvatore Pagano lancia un invito chiaro ai sostenitori del Giarratana Volley, chiamati a sostenere la squadra in un match di grande importanza.

“Sarà l’occasione per tornare a far sentire la voce del nostro pubblico in una gara di rilievo. Dovremo dare il massimo e provare, anche questa volta, a recitare un ruolo da protagonisti”.

Un weekend decisivo, dunque, per le ambizioni rossoblù, che puntano a confermarsi tra le realtà più competitive dei rispettivi campionati.

© Riproduzione riservata