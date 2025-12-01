Giarratana Volley: sorride la Serie D femminile, primo stop per la maschile

Fine settimana di luci e ombre per l’Asd Giarratana Volley, protagonista di due match molto diversi tra loro.

La squadra femminile centra un’altra vittoria importante che consolida la crescita del gruppo e la sua posizione in classifica.

La formazione maschile, invece, conosce la prima sconfitta stagionale dopo quattro successi consecutivi.

Serie D femminile: vittoria e conferme. Giarratana batte Bronte 3-1

Una prova di maturità per il sestetto allenato da Saro Corallo, che supera il Ciclope Bronte per 3-1 (25-21, 17-25, 25-14, 25-22), conquistando altri tre punti fondamentali.

Nonostante l’assenza della palleggiatrice titolare, la squadra ha mostrato compattezza, determinazione e una crescita tecnica sempre più evidente.

“A parte il secondo set in cui abbiamo spento un po’ la luce, la squadra ha reagito con il sostegno del pubblico e ha portato a casa il match senza esitazioni. Il rodaggio paga e sono certo che ci toglieremo altre soddisfazioni”,

ha dichiarato coach Corallo.

Con questa vittoria, la formazione femminile sale a quota 7 punti, confermandosi tra le più in forma del girone.

Maschile: primo ko stagionale contro un Giarre impeccabile

La squadra maschile guidata da Gianluca Giacchi subisce il primo stop della stagione: Giarre si impone 3-0 (25-18, 25-22, 25-18) in una gara in cui i padroni di casa hanno brillato in ogni fondamentale.

I giarratanesi hanno tentato in tutti i modi di rientrare in partita, ma il Giarre ha mostrato maggiore fame di punti e una solidità netta nei momenti chiave.

“Abbiamo commesso qualche errore in più e questo ci ha penalizzato. Una bella partita tra due squadre in forma, ma loro sono stati impeccabili. Ora pensiamo subito alla prossima”,

ha affermato il tecnico Giacchi.

La società: “Weekend a metà, ma il gruppo c’è”

Il presidente Salvatore Pagano commenta così il doppio impegno:

“Un fine settimana che ci vede sorridere a metà. La femminile ha dimostrato ancora una volta testa e cuore, i risultati premiano il loro lavoro. La maschile ha offerto una grande prestazione contro avversari di livello: una sconfitta che servirà come esperienza. Testa già al prossimo turno”.

L’Asd Giarratana Volley esce così dal weekend con sensazioni miste, ma con la consapevolezza di avere due gruppi competitivi, motivati e in continua evoluzione.

© Riproduzione riservata