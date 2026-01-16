Giarratana Volley, sfida al vertice: domani il big match contro Gela

Il grande momento è arrivato. Giarratana si prepara a vivere una serata di sport ad alta intensità, con la pallavolo protagonista assoluta. Domani, sabato 17 gennaio, alle 19, l’Asd Giarratana Volley scenderà in campo sul parquet della palestra comunale per affrontare la capolista Ecoplast Volley Gela in un match che vale la vetta del campionato di Serie C maschile.

Solo due punti separano le due formazioni che stanno dominando il torneo. Un distacco minimo che rende la sfida ancora più carica di significato, con i rossoblù pronti a sfruttare al massimo il fattore campo e il calore di un pubblico che, come sempre, si annuncia numeroso e appassionato.

«Ci serve la classica partita perfetta – spiega coach Gianluca Giacchi – affrontiamo una squadra molto forte, che sta attraversando un momento eccellente e che si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo di un centrale d’esperienza. Non possiamo permetterci cali di concentrazione e dovremo restare sul pezzo fino all’ultimo pallone. Metteremo in campo grinta, determinazione e spirito di sacrificio».

Il presidente Salvatore Pagano lancia l’appello a tutta la comunità giarratanese, invitando tifosi e appassionati a trasformare la palestra comunale in una vera bolgia, consapevole che il sostegno del pubblico potrà fare la differenza in una partita che si preannuncia equilibrata e combattuta.

Nel fine settimana sarà impegnata anche la formazione femminile dell’Asd Giarratana Volley, attesa domenica alle 18 dalla difficile trasferta sul campo del Solarino, terza forza del campionato. Le ragazze guidate da coach Saro Corallo si presentano all’appuntamento con due punti di distacco dalle avversarie e con la concreta possibilità, in caso di vittoria piena, di agganciare il terzo posto in classifica.

«Affrontiamo una squadra di valore – commenta Corallo – che merita la posizione che occupa. Ma sappiamo che, se riusciremo a esprimerci al meglio, possiamo giocarcela fino in fondo. Abbiamo lavorato con grande intensità negli ultimi giorni e l’obiettivo è continuare a crescere, migliorando il rendimento e la continuità».

Un weekend cruciale, dunque, per la pallavolo giarratanese, chiamata a confermare ambizioni e qualità sia al maschile che al femminile.

