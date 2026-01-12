Giarratana Volley riparte forte: tris in Serie C a Catania, stop amaro per la femminile

Riparte con il piede giusto la stagione della squadra maschile dell’Asd Giarratana Volley, che nel campionato di Serie C conquista una vittoria esterna convincente contro l’Astra Stadium Catania. I rossoblù, guidati da coach Gianluca Giacchi, si sono imposti con un secco 0-3, dimostrando solidità e maturità nonostante qualche difficoltà iniziale.

I primi due set sono stati più combattuti del previsto, ma Giarratana ha saputo gestire i momenti chiave imponendosi 22-25 e 23-25. Nel terzo parziale, invece, la superiorità degli ospiti è emersa in maniera netta, con un 16-25 che ha chiuso il match senza ulteriori patemi.

“Dopo la pausa natalizia c’è sempre qualche meccanismo da oliare – ha spiegato coach Giacchi – anche perché loro si sono presentati con due giocatori nuovi e hanno avuto un rendimento superiore alle aspettative. Alla fine, però, siamo riusciti a spuntarla ed era fondamentale partire con il piede giusto in vista del big match di sabato in casa contro Gela”.

Serie D femminile, Giarratana si ferma al tie-break contro Carlentini

Esordio più complicato, invece, per la squadra femminile dell’Asd Giarratana Volley nel campionato di Serie D. Tra le mura amiche, le ragazze allenate da coach Saro Corallo hanno ceduto due punti al Carlentini, al termine di una gara dalle mille emozioni.

L’avvio era stato promettente, con Giarratana capace di aggiudicarsi i primi due set con i parziali di 25-18 e 25-23. Poi, però, qualcosa si è inceppato. Le ospiti hanno preso campo e fiducia, ribaltando la sfida grazie alla vittoria del terzo e quarto set (20-25 e 14-25). Il tie-break sembrava sorridere alle padrone di casa, avanti addirittura 8-2, ma il finale è stato amaro con Carlentini capace di imporsi 13-15.

“Non voglio cercare alibi – ha commentato Corallo – ma l’assenza della palleggiatrice titolare si è fatta sentire più del previsto. C’è stato anche un calo inatteso che ha favorito il ritorno delle avversarie, che restano comunque una buona squadra”.

Pagano: “Fiducia totale nelle potenzialità dei due gruppi”

Nonostante il risultato della femminile, il clima in casa Giarratana resta positivo. Il presidente Salvatore Pagano guarda avanti con fiducia, sottolineando il valore complessivo del lavoro svolto.

“Potevamo fare di più con la femminile, ma abbiamo già azzerato tutto a livello mentale – ha dichiarato –. Ora pensiamo ai prossimi appuntamenti, che ci diranno quali sono le reali ambizioni di entrambe le squadre. Continuiamo a credere fortemente nelle loro potenzialità”.

