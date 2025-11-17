Giarratana Volley da urlo: doppia vittoria per le squadre senior, maschile perfetta e femminile di carattere

Una domenica da incorniciare per l’Asd Giarratana Volley, capace di mettere in bacheca due successi pesantissimi: la squadra maschile domina a Pedara e centra il terzo 3-0 consecutivo, mentre la formazione femminile soffre, lotta e si impone al tiebreak sulla Juvenilia Catania, ritrovando morale e punti preziosi.

Maschile, terza vittoria consecutiva: Pedara travolto 0-3

Nel campionato di Serie C maschile, gli uomini di coach Gianluca Giacchi continuano a correre e conquistano il terzo successo di fila, confermando una crescita costante e una solidità impressionante.

Contro il Giavì Pedara, i rossoblù partono concentrati e chiudono il primo set 23-25, unico frangente realmente in equilibrio. Da lì in avanti, gli iblei dilagano, dominano e chiudono la pratica in poco più di un’ora.

Coach Giacchi: “Abbiamo giocato come previsto, forse anche meglio delle aspettative. Non c’è stata storia. Voglio ringraziare in modo particolare Bazzano, che da posto 4 ha accettato il sacrificio di giocare libero: una grande prova di squadra.”

Il Giarratana si conferma così una delle formazioni più in forma del torneo e mantiene immacolata la propria striscia di vittorie.

Femminile, cuore e orgoglio: Giarratana batte Juvenilia al tiebreak

Alla palestra comunale della Perla degli Iblei la partita è decisamente più complicata. Le ragazze di coach Saro Corallo partono forte: vincono il primo set 25-17 e sembrano in controllo. Ma la Juvenilia Catania reagisce con coraggio e approfitta di qualche errore di troppo delle rossoblù, ribaltando la situazione nel secondo e terzo set.

Il Giarratana, però, non molla: vince un pesantissimo quarto set, e poi domina un tiebreak senza storia, mettendo a terra una serie di attacchi vincenti che spengono ogni resistenza etnea.

Coach Corallo: “Venivamo da due sconfitte, era fondamentale sbloccarsi. Abbiamo giocato con attenzione e non ci siamo disunite quando sembrava tutto in salita. C’è molto da migliorare, ma questa è la strada.”

Il presidente Salvatore Pagano: “Ringrazio tutti per l’impegno e il nostro pubblico per il supporto: il calore dei tifosi è per noi un valore aggiunto.”

Una vittoria pensata, costruita, sofferta: proprio quella che può far ripartire il cammino delle rossoblù.

© Riproduzione riservata