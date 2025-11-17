In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Giarratana Volley da urlo: doppia vittoria per le squadre senior, maschile perfetta e femminile di carattere
17 Nov 2025 09:03
Una domenica da incorniciare per l’Asd Giarratana Volley, capace di mettere in bacheca due successi pesantissimi: la squadra maschile domina a Pedara e centra il terzo 3-0 consecutivo, mentre la formazione femminile soffre, lotta e si impone al tiebreak sulla Juvenilia Catania, ritrovando morale e punti preziosi.
Maschile, terza vittoria consecutiva: Pedara travolto 0-3
Nel campionato di Serie C maschile, gli uomini di coach Gianluca Giacchi continuano a correre e conquistano il terzo successo di fila, confermando una crescita costante e una solidità impressionante.
Contro il Giavì Pedara, i rossoblù partono concentrati e chiudono il primo set 23-25, unico frangente realmente in equilibrio. Da lì in avanti, gli iblei dilagano, dominano e chiudono la pratica in poco più di un’ora.
Coach Giacchi: “Abbiamo giocato come previsto, forse anche meglio delle aspettative. Non c’è stata storia. Voglio ringraziare in modo particolare Bazzano, che da posto 4 ha accettato il sacrificio di giocare libero: una grande prova di squadra.”
Il Giarratana si conferma così una delle formazioni più in forma del torneo e mantiene immacolata la propria striscia di vittorie.
Femminile, cuore e orgoglio: Giarratana batte Juvenilia al tiebreak
Alla palestra comunale della Perla degli Iblei la partita è decisamente più complicata. Le ragazze di coach Saro Corallo partono forte: vincono il primo set 25-17 e sembrano in controllo. Ma la Juvenilia Catania reagisce con coraggio e approfitta di qualche errore di troppo delle rossoblù, ribaltando la situazione nel secondo e terzo set.
Il Giarratana, però, non molla: vince un pesantissimo quarto set, e poi domina un tiebreak senza storia, mettendo a terra una serie di attacchi vincenti che spengono ogni resistenza etnea.
Coach Corallo: “Venivamo da due sconfitte, era fondamentale sbloccarsi. Abbiamo giocato con attenzione e non ci siamo disunite quando sembrava tutto in salita. C’è molto da migliorare, ma questa è la strada.”
Il presidente Salvatore Pagano: “Ringrazio tutti per l’impegno e il nostro pubblico per il supporto: il calore dei tifosi è per noi un valore aggiunto.”
Una vittoria pensata, costruita, sofferta: proprio quella che può far ripartire il cammino delle rossoblù.
