Giarratana Volley a caccia di conferme: doppia sfida in trasferta

L’Asd Giarratana Volley torna in campo domani, sabato 13 dicembre, con una doppia sfida cruciale per il proprio cammino stagionale. Alle 16.30 sarà la formazione maschile a inaugurare il weekend sportivo, facendo visita al Misterbianco. Dopo il netto successo casalingo della scorsa settimana contro il Paternò, i rossoblù vanno alla ricerca di una conferma su un campo considerato alla vigilia ampiamente alla loro portata.

Coach Gianluca Giacchi, però, invita a non abbassare la guardia.

«Non esistono partite facili – sottolinea – e lo abbiamo visto bene nel primo set contro il Paternò. Se pensiamo di vincere senza fatica rischiamo di compromettere tutto. Serve concentrazione, attenzione ad ogni giocata e la determinazione che ci ha accompagnato finora».

Il Giarratana arriva alla settima giornata con 15 punti in classifica, mentre il Misterbianco, che ha disputato una gara in più, è fermo a quota 6.

Torna in campo anche la formazione femminile impegnata nel campionato di Serie D. Le ragazze allenate da Saro Corallo giocheranno alle 17.30 sul parquet dell’Asd Volley Gela Ecoplast. Anche questo match appare sulla carta favorevole: Gela è ultima con un solo punto, mentre la squadra iblea ne ha conquistati sette.

«Stiamo lavorando per crescere – afferma Corallo – e vogliamo dare continuità ai risultati. Con la mentalità giusta possiamo colmare le piccole lacune emerse finora. La determinazione non ci manca e questo deve essere il nostro valore aggiunto».

Per entrambe le formazioni del Giarratana Volley sarà un sabato importante: un’occasione per consolidare i progressi, confermare le ambizioni e chiudere l’anno con slancio.

