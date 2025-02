Giarratana, 40enne arrestato per violenza sessuale su minore

Un quarantenne di Giarratana è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un minore.

Nella mattinata di oggi, la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Ragusa, Aliquota Polizia di Stato, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale su minore, ai sensi degli articoli 81 cpv e 609 quater del Codice Penale.

L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Ragusa, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. La vittima, nel corso delle audizioni, ha fornito dettagli che, ritenuti attendibili dagli inquirenti e dal GIP, hanno portato all’adozione della misura cautelare.

Le indagini sono ancora in corso per raccogliere ulteriori elementi probatori. In questa fase del procedimento, nella quale non è ancora stato instaurato il contraddittorio con l’indagato, valgono le garanzie della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata