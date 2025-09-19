Giardini Iblei, nuove aree già pronte: bambinopoli inclusiva e area fitness per tutti. Presto l’area picnic

I Giardini Iblei di Ragusa Ibla, cuore verde del quartiere barocco, tornano a nuova vita. I lavori di restauro e rigenerazione procedono nei tempi previsti e già i primi spazi rinnovati sono stati restituiti ai cittadini e ai turisti.

«Pur all’interno di un’opera ancora in corso – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì – possiamo già aprire al pubblico la nuova bambinopoli e l’area fitness, entrambe completamente rigenerate. Giochi nuovi, tappeto anti-trauma e attrezzature accessibili anche ai bambini con disabilità rendono lo spazio ludico davvero inclusivo. L’area fitness, invece, con i suoi 11 attrezzi, risponde alle richieste dei giovani di Ibla e degli studenti universitari che desideravano spazi all’aperto per allenarsi».

Non solo: è già stata predisposta un’area picnic che accoglierà tavoli e sedute. Sul fronte del verde, sono in corso piantumazioni con 22 nuovi alberi di grandi dimensioni e oltre 2.000 bossi per rinnovare tutte le siepi.

L’assessore al Verde Pubblico Mario D’Asta ha inoltre annunciato l’imminente apertura dell’area sgambettamento cani, dotata di fontanella, sedute e contenitori per le deiezioni canine.

