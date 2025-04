Gaetano Mauro passa a Forza Italia: morte definitiva per GenerAzione. E ora si trova alleato di Cassì nella competizione alla Provincia

Gaetano Mauro, nuovo protagonista del centrodestra ragusano.

L’ex rampollo di casa del sen. Giovanni Mauro, passa in Forza Italia e segna la definitiva conclusione del progetto politico civico GenerAzione. Gaetano Mauro, consigliere comunale noto per il suo impegno e il suo spirito combattivo, ha annunciato infatti la sua adesione a Forza Italia, passaggio che si concretizzerà ufficialmente questo sabato 12 aprile durante il congresso cittadino del partito. Mauro dice che aderisce perché il partito territoriale sposa le sue battaglie.

Queste le dichiarazioni di Gaetano Mauro

“Forza Italia è la casa dei moderati, dei cattolici, di chi crede nella libertà e nell’europeismo. Valori che sento miei e che, grazie alla guida del presidente Antonio Tajani, oggi sono ancora più centrali e maturi in una forza politica che si è trasformata da partito delle nomine a partito delle tessere, puntando sempre più sul merito.

Penso al Presidente Renato Schifani, che guida uno dei governi regionali più solidi di sempre, capace di passare alla storia per essere stato il primo presidente a fare compiere una scelta epocale per la Sicilia: i termovalorizzatori i cui benefici saranno tangibili per tutti.

Determinanti nella decisione, sono stati anche il coordinatore regionale Marcello Caruso e Giancarlo Cugnata, storico esponente del partito in provincia. Entrambi hanno sostenuto le mie battaglie politiche, da Iblea Acque al porto di Marina di Ragusa, fino alla gestione della Srr. Condividiamo inoltre la scelta di mantenere Forza Italia all’opposizione in Consiglio comunale, accanto agli alleati naturali FdI e DC, in coerenza con la linea politica seguita alle scorse amministrative.

Ringrazio chi mi ha accolto in questa grande famiglia e invio i miei migliori auguri al futuro coordinatore cittadino. Sono felice di rafforzare con il mio entusiasmo la squadra dei consiglieri comunali della provincia. Anche se – avverte con ironia – si prospettano tempi di duro lavoro e studio.”

Il contesto della trasformazione politica

Fino a poco tempo fa, Gaetano Mauro aveva militato nella lista civica GenerAzione, insieme al cofondatore Riccardo Schininà. Quest’ultimo, dopo una sconfitta elettorale nella corsa contro il riconfermato Peppe Cassì – ha poi scelto il Partito Democratico. E a commento di tale scelta, Gaetano Mauro disse che avrebbe valutato con i suoi elettori cosa fare. Ora, con l’annuncio dell’adesione a Forza Italia, si segna la scelta definitiva con il partito azzurro e la morte di GenerAzione

L’adesione di Gaetano Mauro a Forza Italia non sorprende chi osserva l’assetto politico ragusano. Figlio del senatore Giovanni Mauro, pioniere e fondatore di Forza Italia in provincia di Ragusa 30 anni fa – oltre ad essere il più giovane presidente della Provincia regionale – Gaetano ha respirato fin da giovane i valori e la cultura politica del partito, nonostante le incertezze e le evoluzioni degli ultimi anni.

Il padre, noto per aver attraversato periodi di separazione e di ritorno all’interno del medesimo schieramento politico, rappresenta un elemento di continuità e tradizione. In questo senso, l’adesione ufficiale di Gaetano si configura non solo come una scelta strategica, ma anche come un’operazione simbolica che ricollega la politica ragusana alle sue radici storiche forzaitalianiste.

La battaglia politica e le polemiche in atto

Gaetano Mauro non è un consigliere comune: è infatti celebre per i suoi interventi accesi e la sua critica costante nei confronti dell’operato dell’attuale sindaco, Peppe Cassì. Quest’ultimo, recentemente, ha mostrato segni di complicità politica appoggiando la candidatura di centrodestra della sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, alla carica di presidente della Provincia. Tale vicinanza strategica ha scatenato il coro di “facili leoni da tastiera” sui social, mettendo in luce le tensioni e le alleanze mutevoli all’interno del centrodestra ragusano considerato anche che Cassì si era finora professato come sindaco civico, lontano dai partiti.

Una delle battaglie emblematiche di Mauro riguarda il complesso dossier di Iblea Acque. Il consigliere ha criticato apertamente il vertice Franco Poidomani, accusandolo di incongruenze per la gestione della società dell’acqua. Secondo Mauro, il fatto che Poidomani, ex ingegnere capo del Comune ora a riposo, ricopra un incarico retribuito in violazione di specifiche norme, testimonia una mancanza di rigore e trasparenza nella gestione dei fondi pubblici. Eppure proprio Forza Italia starebbe lavorando in ambito nazionale per dei principi praticamente opposti a quelli contestati da Mauro nel senso che si vuole permettere che questo tipo di incarichi possano andare appunto anche a chi è ex funzionario pubblico adesso pensionato. Sarebbero queste le battaglie su cui si ritrovano con gli altri di Forza Italia?

Una visione rinnovata per il futuro

Con il passaggio a Forza Italia, Gaetano Mauro si posiziona al centro di una dinamica politica in evoluzione. Al di là del retaggio familiare, l’iniziativa personale del consigliere si configura come un tentativo di rafforzare la squadra dei consiglieri comunali azzurri disseminati nei vari Comuni e di dare nuova linfa al centrodestra ragusano. Mauro esprime con entusiasmo la fiducia in un partito, come lo definisce nella sua nota ufficiale, in grado di “sposare le sue battaglie” grazie a valori condivisi e a una leadership rinnovata guidata da figure come il presidente Antonio Tajani e altri esponenti di rilievo a livello nazionale e regionale.

L’adesione, ufficializzata durante il congresso cittadino in programma oggi, sarà un banco di prova per la capacità di integrazione e collaborazione tra le forze del centrodestra, soprattutto in un contesto in cui il rapporto con il sindaco Cassì resta teso. Il percorso di Gaetano Mauro, sempre critico e attivo, offrirà così nuove prospettive sul dibattito politico locale e sui possibili sviluppi della scena politica ragusana, confermando il ruolo di protagonismo che il giovane consigliere ha ereditato e che si prepara a far evolvere nel nuovo assetto forzaitalianista.

