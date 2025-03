I “nemici” Gaetano Mauro e Peppe Cassì faranno pace nel segno di Forza Italia? Ecco le ultime novità nella stagione congressuale azzurra

Dopo aver seminato, il coordinatore provincia di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, inizia a raccogliere i frutti. E lo fa facendo partire una stagione congressuale che attraverserà i vari Comuni iblei. Start ufficiale stamani a Vittoria dove, per acclamazione e con unica mozione, è stato eletto segretario cittadino di Vittoria, Andrea La Rosa, il rappresentante del “girevole” Movimento per lo Sviluppo Ibleo che, come una girandola, si orienta in base al vento. una volta con la Lega, una volta con Grande Sud, un’altra con Forza Italia. Adesso sembra aver trovato definitiva (?) casa proprio nel partito di Berlusconi.

Ma da Vittoria, dove accanto a La Rosa ci sarà un folto direttivo composto da una ventina di persone, sono tante le novità politiche che riguardano proprio Forza Italia e in generale il Centrodestra in vista, e non solo, delle prossime elezioni provinciali di fine aprile. Innanzitutto è dato per certo il passaggio del consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro, proprio in Forza Italia. Naufragata l’esperienza di “GenerAzione”, Gaetano Mauro (tra l’altro figlio d’arte, visto che è il padre è il senatore Giovanni Mauro, ex presidente della Provincia e fondatore oltre 30 anni fa proprio di Forza Italia a Ragusa), stamani a Vittoria è intervenuto da esterno ma ha parlato praticamente da interno. E, stando ai si dice, mancherebbero pochi giorni alla consegna formale della sua tessera da iscritto in Forza Italia, portando dunque il partito anche all’interno del Consiglio comunale di Ragusa.

Ma in Forza Italia, e le voci si rincorrono, potrebbe trovare casa, proprio in vista delle elezioni alla Provincia, anche l’attuale sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha sempre preso, negli ultimi anni, le distanze dai partiti per lanciare un progetto civico col tentativo, finora non riuscito, di estenderlo su base provinciale. Ed allora sembra che siano stati già consumate le varie fasi di reciproco corteggiamento. Bisognerà capire se Cassì deciderà davvero di aderire a Forza Italia, magari trovandosi come compagno di partito l’attuale “nemico” consigliere Gaetano Mauro, o se invece sceglierà di tentare la candidatura a presidente della Provincia attraverso altre alleanze che però ne potrebbero mettere a rischio l’elezione per una questione di numeri in quanto, per queste elezioni non dirette, a votare sono i consiglieri comunali dei dodici Comuni e dunque, inevitabilmente, i partiti faranno la loro parte.

Stamani a Vittoria è intervenuto, portando i suoi saluti, anche il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi, come il candidato alla presidenza della Provincia, Gianfranco Fidone, attuale sindaco di Acate. Su quest’ultimo si dovrà capire se il Centrodestra riuscirà a fare sintesi o meno. Di sicuro non è il candidato di Forza Italia, ma questo non significa che non potrebbe diventarlo, così come, appunto, forse con un po’ di sana fantapolitica, o più semplicemente politica, potrebbe diventarlo appunto il sindaco Cassì o, seguendo altre voci, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

Ad offrire più punti di vista è il coordinatore provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata. Che inizia da Vittoria la sua analisi.

“Da oggi abbiamo iniziato la stagione dei congressi comunali – dice Cugnata – e abbiamo iniziato da una città bella e al tempo stesso complessa come Vittoria. Andrea La Rosa è stato eletto coordinatore comunale con una mozione unica e con un direttivo formato da una ventina di persone, dunque molto partecipato anche sotto questo aspetto. Oltre agli iscritti, presenti anche degli ospiti hanno onorato il nostro momento congressuale. C’era il senatore Sallemi, c’era Salvo Liuzzo, c’era il sindaco di Acate”.



Fidone è il vostro candidato alla presidenza della Provincia?

“No, è una proposta che arriva dalla Dc ed è, come giusto che sia, in fase di valutazione. Già in passato ho ribadito che dimostrare la compattezza del Centrodestra nel trovare un candidato comune, anche facendo un passo indietro per farne due avanti, è la cosa che più importa a Forza Italia. La compattezza del Centrodestra ci darebbe la vittoria certa. E anche il senatore Sallemi, non solo oggi, ha parlato della necessità di essere compatti. Nei prossimi giorni faremo un tavolo provinciale per affrontare meglio questa questione. Con oggi noi di Forza Italia abbiamo iniziato la stagione congressuale, domenica prossima di mattina alle 10 saremo a Scicli, alle 16 a Ispica e alle 17 a Chiaramonte Gulfi, finiremo il 12 aprile a Ragusa”.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, entrerà in Forza Italia come si vocifera da più parti, anche alla luce di una cena con il ministro Tajani a Caltagirone?

“Torno a ribadire quanto ho finora detto, c’è interlocuzione assidua con sindaco Cassì. Le basi sono state gettate, ma il nostro è comunque necessario. C’è un ragionamento sempre di natura politica, non solo dunque una questione civica. C’è un’ancora da raccogliere, se viene raccolta siamo ben lieti di far ormeggiare altre barche nel nostro porto”.

Era presente a Vittoria anche il consigliere Gaetano Mauro di Ragusa. Farà parte di Forza Italia?

“A questa domanda dovrebbe risponde il consigliere Mauro e non io. E’ un argomento che non mi fa di affrontare. Posso solo dire che nei prossimi giorni per Forza Italia ci saranno varie novità. Sa, a volte la politica fa miracoli. E’ a volte taumaturgica, non la si deve pensare sempre come male ma anche orientata al bene. Quando si fanno ragionamenti di partito è un conto ma quando si parla di altri temi è necessario un coinvolgimento”.

Lei è stato assessore provinciale proprio della Giunta guidata da Giovanni Mauro, padre di Gaetano. Sicuramente conosce bene Gaetano.

“Certamente, è un ragazzo molto bravo, si è fatto strada e naturalmente l’ho visto credere fin da bambino, quando appunto ero assessore del presidente Giovanni Mauro. Se deciderà di venire in Forza Italia sarà sicuramente un bel punto anche per il nostro partito”. ricerca fotografica di Franco Assenza.

© Riproduzione riservata