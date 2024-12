Gaetano Iachelli rieletto presidente della Federazione Medico Sportiva siciliana

RAGUSA – Il dr. Gaetano Iachelli guiderà ancora la Federazione Medico Sportiva Regionale Sicilia (FMSI), dopo essere stato rieletto presidente regionale durante l’Assemblea Ordinaria Elettiva che si è svolta domenica 1° dicembre all’Hotel Poggio del Sole di Ragusa.

Accanto a lui, nel nuovo consiglio, il dr. Scordo di Palermo ricoprirà la carica di vicepresidente, mentre i consiglieri eletti sono il dr. Milardi (Messina), il dr. Peritonno (Caltanissetta) e il dr. Testone (Agrigento).

Un secondo mandato all’insegna della crescita e dell’innovazione

Nel presentare la sua relazione programmatica, approvata all’unanimità dai presidenti provinciali, il dr. Iachelli ha tracciato le linee guida per il prossimo quadriennio.

“La nostra missione sarà consolidare la formazione, potenziare la ricerca e promuovere un quadro normativo che renda possibile l’implementazione delle palestre della salute in Sicilia”, ha affermato il presidente.

Le palestre della salute, già previste a livello nazionale, rappresentano un’iniziativa strategica per incentivare l’attività fisica come strumento di prevenzione e cura delle malattie croniche, integrando salute e sport in un unico modello virtuoso.

La FMSI Sicilia, tra tradizione e innovazione

La FMSI Sicilia si conferma un riferimento regionale per la medicina sportiva, con l’obiettivo di supportare professionisti e cittadini in un percorso che coniughi salute e attività fisica.

Il nuovo mandato di Iachelli mira a rafforzare questo ruolo, coinvolgendo medici e operatori sanitari in progetti di formazione avanzata e intensificando il dialogo con le istituzioni per attuare interventi concreti sul territorio.

L’assemblea, svoltasi in un clima di collaborazione, si è conclusa con l’impegno del rinnovato consiglio a lavorare con dedizione per promuovere una cultura dello sport come strumento di salute e benessere per tutti i siciliani.

