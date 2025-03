Furto sventato a Vittoria, ladri sorpresi dalle telecamere

Hanno tentato di rubare in un deposito di fitosanitari per l’agricoltura a Vittoria ma per fortuna è scattato l’allarme. Le guardie giurate di un noto istituto di vigilanza dalla visione delle telecamere di videosorveglianza hanno notato la presenza di ignoti malviventi con il volto coperto che si muovevano all’interno del perimetro della proprietà.



Contestualmente, è stato allertato il 112 e, pochi minuti dopo, sul posto sono intervenute un’ autopattuglia delle Guardie Giurate, una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza e una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri.



Dopo un accurato controllo interno ed esterno della struttura, non sono state trovate tracce dei malviventi. Tuttavia, è stato notato che la porta d’ingresso degli uffici era stata manomessa e alcuni sensori dell’antifurto risultavano danneggiati.

All’arrivo dei responsabili dell’azienda, è stato verificato che i ladri non erano riusciti a portare via nulla.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza sono state acquisite per risalire all’identità dei malviventi.

